Der Deal mit Dortmund ist geplatzt. Doch die Gerüchte um einen Wechsel des 19-Jährigen reißen nicht ab. Steigt jetzt RB Leipzig in den Poker ein?

Die Transfergerüchte um Said El Mala reißen nicht ab: Nach dem geplatzten Deal mit Borussia Dortmund soll RB Leipzig am Jungstar des 1. FC Köln interessiert sein. Dies berichten die „Sport Bild“ und „Bild“.

Demnach habe es zwar noch kein Angebot gegeben, RB soll jedoch planen, 50 Millionen Euro feste Ablöse zu bieten, dazu fünf Millionen an leicht zu erreichenden Boni und fünf Millionen für außergewöhnliche Erfolge.

Nach BVB-Aus: RB Leipzig hat eine Auge auf Köln-Star El Mala geworfen

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Den Berichten zufolge soll der Leipziger Aufsichtsrat in der laufenden Woche über eine mögliche Investition in den 19-Jährigen entscheiden. Zuletzt hatte auch Diego Moreira von Racing Straßburg als Kandidat gegolten. RB sucht aktuell nach einem Ersatz für den für 125 Millionen Euro zu Real Madrid abgewanderten Flügelspieler Yan Diomande.

Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass Dortmund aus dem El-Mala-Poker aussteigt, nachdem Köln mehrere Angebote ausgeschlagen hatte. Laut Sky und „Bild“ hatte der BVB 46 Millionen Euro feste Ablöse plus Boni geboten. El Mala, der in seiner Premierensaison in der Bundesliga 13 Treffer erzielte und fünf Tore vorbereitete, besitzt noch einen Vertrag bis 2030. (sid/mkw)