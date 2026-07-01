Der FC Bayern München hat sich die Dienste des marokkanischen Nationalspielers Ismael Saibari gesichert. Der offensive Mittelfeldspieler kommt von der PSV Eindhoven und unterschreibt beim Rekordmeister einen langfristigen Vertrag.

Der FC Bayern München freut sich die Verpflichtung von Ismael Saibari bekannt zu geben. IMAGO / ANP

Der FC Bayern München hat den marokkanischen WM-Star Ismael Saibari verpflichtet. Wie der Rekordmeister mitteilte, unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Die Ablösesumme soll Schätzungen zufolge im Bereich von rund 55 Millionen Euro (50 + 5 Boni) liegen. Saibaris Vertrag bei der PSV Eindhoven war bis zum 30. Juni 2029 datiert.

Der 25-jährige Saibari war bei der Weltmeisterschaft schon durch seinen Führungstreffer im ersten Vorrundenspiel gegen Brasilien (1:1) in den internationalen Fokus gerückt. Danach gelangen ihm das schnelle 1:0-Siegtor gegen Schottland und ein Treffer beim 4:2 über Haiti. Den Einzug ins Achtelfinale besiegelte Saibari im Elfmeterschießen gegen die Niederlande, als er den entscheidenden Versuch zum Weiterkommen verwandelte.

FC Bayern holt Marokko-Star Saibari aus Eindhoven

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Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben“ Max Eberl

Die Münchner hatten schon vor einiger Zeit ihre Bemühungen intensiviert. Nun konnte der Deal abgeschlossen werden. „Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

„Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben - jeder weiß, dass das einer der größten Klubs der Welt ist“, sagte Saibari laut Mitteilung der Münchner. „Der Stil des FC Bayern passt zu mir, ich kann hier mein Spiel spielen und werde jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft zu helfen.“ Bayern-Trainer Vincent Kompany habe eine große Rolle bei einer Entscheidung gespielt, betonte Saibari.

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Kompany wollte den Transfer

Kompany hat durch den Mittelfeldakteur eine weitere Option und kann die Belastungen im Star-Ensemble besser verteilen. Der belgische Coach soll sich sehr für eine Verpflichtung starkgemacht haben.

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Ein Grund für die Verpflichtung von Saibari soll dessen Vielseitigkeit in der Offensive sein. „Ismael Saibari wird unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben“, erklärte Eberl. Sportdirektor Christoph Freund fügte hinzu: „Er ist vielseitig, intensiv, mutig in seinem Spiel, besitzt genau den Hunger, den wir beim FC Bayern sehen wollen und wird mit seiner Torgefahr und Mentalität der Mannschaft guttun.“

Erfolgreiche Saibari-Jahre bei der PSV

Saibari hatte maßgeblichen Anteil am dritten Meistertitel der PSV in Serie. Der in Spanien geborene 25-Jährige wurde auch zum Spieler des Jahres der Eredivisie gewählt. 2025 wurde er mit Marokkos Nationalmannschaft nach einem denkwürdigen Finale nachträglich zum Afrikameister gekürt.

Der Offensivspieler war im Sommer 2020 von der U21 von KRC Genk aus Belgien zur zweiten Mannschaft der PSV gewechselt. Zwei Jahre später, im Sommer 2022, wurde er dauerhaft in die erste Mannschaft befördert. Dort startete er weiter durch. (dpa/ggg)