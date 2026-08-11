Abwehrspieler Ronald Araujo kommt zunächst per Leihe für eine Saison zu den Reds. Bei Hansi Flick spielte er keine Hauptrolle mehr.

Ronald Araujo wechselt vom spanischen Meister FC Barcelona zum FC Liverpool.

Der 27 Jahre alte Abwehrspieler kommt per Leihe für eine Saison, wie beide Klubs mitteilten. Laut Medienberichten vereinbarte der englische Traditionsklub zudem eine Kaufoption in Höhe von über 50 Millionen Euro mit den Katalanen.

Ronald Araujo spielte bei Barcelona keine Rolle mehr

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Araujo war erst Anfang des Jahres zum Kapitän der Mannschaft von Coach Hansi Flick ernannt worden, spielte in den Planungen des Ex-Bundestrainers aber keine zentrale Rolle mehr. Der Nationalspieler Uruguays kam 2018 nach Barcelona und absolvierte über 200 Pflichtspiele für die Katalanen.

Mit den Reds um Neu-Trainer Andoni Iraola startet Araujo am 23. August in die neue Premier-League-Saison. Erster Gegner ist auswärts Newcastle United mit dem deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade.