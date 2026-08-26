Kurz vor dem Bundesliga-Start könnten noch zwei Stars Bayer Leverkusen verlassen. Im Gespräch sind hohe Ablösesummen.

Der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios steht offenbar vor dem Abschied aus Leverkusen. Auch ein weiter Bayer-Profi soll noch wechseln.

Nach Informationen des TV-Senders Sky soll der Mittelfeldspieler zum englischen Aufsteiger Ipswich Town wechseln. Beide Klubs sollen sich mündlich auf einen Wechsel geeinigt haben. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro zuzüglich weiterer Bonuszahlungen.

Bayer Leverkusen: Palacios zu Ipswich Town? Poku zu Besiktas?

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Palacios kam 2020 von River Plate Buenos Aires zur Werkself und holte mit dem Club 2024 unter Trainer Xabi Alonso das Double. Insgesamt bestritt der 27-Jährige 126 Bundesligaspiele und erzielte elf Tore. Mit Argentinien wurde er 2022 Weltmeister.

Auch bei der WM 2026 stand Palacios im Kader der Südamerikaner, die das Endspiel gegen Spanien verloren.

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Neben Palacios könnte noch ein weiterer Spieler Bayer verlassen. Der niederländische U21-Nationalspieler Ernest Poku soll vor einem Wechsel zu Besiktas Istanbul stehen.

Wie der „Kicker“ berichtet, ist zunächst eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht im Gespräch, was Bayer im nächsten Sommer eine Ablöse von bis zu 25 Millionen Euro einbringen könnte. Poku kam erst im vergangenen Jahr von AZ Alkmaar an den Rhein. (dpa)