5:0 und Rekord! Bayern schießen sich vor „Big Game“ gegen den BVB in Form

Die Bayern können unter die Champions-League-Gruppenphase praktisch schon einen Haken machen. Gegen Viktoria Pilsen gelingt auch ohne die Anführer Müller und Kimmich der nächste Sieg. Mit 5:0 (3:0) schossen die Münchener den tschechischen Meister aus der Allianz Arena.

Sadio Mané hüpfte Arm in Arm mit seinen Teamkollegen vor der Fankurve und freute sich bereits auf das „Big Game“ in Dortmund. Die Münchner Offensivstars haben sich in der Champions League für die große Bundesliga-Prüfung beim BVB warm geschossen. Mané, der nach Herzenslust treffende Leroy Sané und Co. besiegten am Dienstagabend die hilf- und wehrlosen Pilsener und können nach drei Siegen und 9:0 Toren praktisch schon einen Haken unter die Gruppenphase der Königsklasse machen.

Die Bayern-Bosse um Oliver Kahn konnten auf ihren Tribünenplätzen den Torspaß von Doppelpacker Sané (7./50. Minute), Serge Gnabry (13.), dem besonders spielfreudigen Mané (21.) sowie des eingewechselten Eric Maxim Choupo-Moting (59.) bejubeln.

„Die Leistung war großartig. Wir haben viele Chancen herausgespielt und fünf Tore erzielt. Es war ein verdienter Sieg. Es waren schwierige Wochen für uns. Wir haben die richtige Reaktion gezeigt. Wir sind auf der Siegerstraße, hoffentlich bleiben wir da bis zum Saisonende“, sagte Mané bei DAZN und blickte bereits auf den Bundesliga-Klassiker in Dortmund: „Das ist ein Big Game. Das ist wichtig für uns, um das Selbstvertrauen zu bekommen. Wir versuchen unser Bestes und wollen gewinnen.“

Trainer Julian Nagelsmann fand nach dem Tor-Festival lobende Worte: „Die Jungs haben es gut gemacht. Es war schnell entschieden. Dann ist es dahingeplätschert. Es war eine seriöse Herangehensweise, sehr souverän und hochverdient.“ Und Leon Goretzka ergänzte: „Neun Punkte aus drei Spielen mit einem ordentlichen Torverhältnis. Das passt. Wir sind auf Kurs.“

Der lockere Sieg gelang gegen den willkommenen Sparringspartner aus Pilsen auch ohne Joshua Kimmich und Thomas Müller problemlos. Die beiden mit Corona infizierten Anführer sollen möglichst am Samstag in Dortmund wieder zur Verfügung stehen. Gegen den BVB werden sie gebraucht, auch wenn der agile Gnabry im Angriff und der hoch veranlagte Neuzugang Ryan Gravenberch im Mittelfeld gegen Pilsen die Lücken überzeugend schlossen.

Sechs Minuten und 16 Sekunden dauerte es, bis die Bayern vier Tage nach dem 4:0 gegen Bayer Leverkusen erneut auf die Siegerstraße eingebogen waren. Sané bekam von Jamal Musiala den Ball, zog von rechts im Sololauf nach innen und schloss mit dem linken Fuß aus der Distanz wunderschön ab. Nationalspieler Gnabry nutzte seine Chance in der Startelf als zunächst zentraler Stürmer mit dem Treffer zum 2:0 nach einem Tunnel-Pass von Leon Goretzka. Und vor allem Mané befreite sich energisch aus seiner jüngsten Schaffenskrise. Das 3:0 erzielte er nach einer feinen Einzelaktion, das 4:0 von Sané leitete er mit einem Traumpass über 30 Meter vom linken Flügel ein.

Nagelsmann konnte frühzeitig wechseln, um Kräfte der Leistungsträger wie Sané für Dortmund zu schonen. Der eingewechselte Choupo-Moting konnte sein erstes Saisontor bejubeln, auch der 17 Jahre alte Franzose Mathys Tel bekam wertvolle Spielzeit. Mit dem 31. Gruppenspiel in Serie ohne Niederlage sind die Münchner nun alleiniger Rekordhalter in der Königsklasse. (dpa/js)