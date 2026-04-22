30-Millionen-Deal? Topklub macht ernst bei umworbenem Leverkusen-Talent

Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom intensiviert sein Buhlen um den bosnischen Nationalspieler Kerim Alajbegovic von Bayer Leverkusen. Der Hauptstadtklub habe Gespräche mit Vereinsvertretern sowie dem Vater des 18-Jährigen aufgenommen, berichtete die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport. Demnach will die Roma den Transfer priorisieren und sich im Wettbewerb mit anderen Topklubs wie SSC Napoli und AC Milan durchsetzen.

Als Ablösesumme stehen 25 bis 30 Millionen Euro im Raum. Das Gehalt des Offensivspielers soll zunächst unter einer Million Euro pro Jahr liegen und leistungsabhängig steigen.

Leverkusen: Alajbegovic steht langfristig unter Vertrag

Die Konkurrenz ist allerdings groß. Neben italienischen Interessenten sollen auch Vereine aus England und Spanien den Spieler beobachten, der aktuell für Red Bull Salzburg spielt und im Sommer zu Bayer zurückkehrt. Dort steht er bis 2031 unter Vertrag. Auch Bundesligist Borussia Dortmund soll an einer Verpflichtung des 18-Jährigen interessiert sein.

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Alajbegovic hatte unter anderem im WM-Playoff zwischen Bosnien-Herzego und Italien auf sich aufmerksam gemacht, in dem die Azzurri im Elfmeterschießen die Qualifikation für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) verpassten. Alajbegovic verwandelte den entscheidenden Elfmeter. (sid/dj)