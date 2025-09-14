26 Sekunden! Zweitliga-Profi kassiert schnellste Rote Karte aller Zeiten

Abwehrspieler Noah König vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth hat am Sonntag einen Negativrekord im deutschen Profifußball aufgestellt. Der 22-Jährige sah im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern bereits nach 26 Sekunden die Rote Karte. Schiedsrichter Richard Hempel (Großnaundorf) wertete das Foul Königs an FCK-Stürmer Faride Alidou kurz vor der Strafraumgrenze als Notbremse.

Den Rekord für den bisher schnellsten Platzverweis in der Bundesliga hält laut „bundesliga.com“ Youssef Mohamad. Der damalige Profi des 1. FC Köln wurde am 21. August 2010 ebenfalls in einer Partie gegen die Roten Teufel (1:3) nach 93 Sekunden des Feldes verwiesen.

Das könnte Sie auch interessieren: Bundesliga-Spiel muss unterbrochen werden – Stadion-DJ beweist Humor

Die bisherigen „Rekordhalter“ in der 2. Liga waren Fabio Morena (FC St. Pauli in der Saison 2008/09) und Tino Loechelt (Eintracht Braunschweig in der Spielzeit 1986/87), die jeweils ebenfalls in der 2. Minute vom Platz geflogen waren. (mp/sid)