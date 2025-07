DFB-Team: Neue Doku blickt auf Terror-Nacht 2015 in Paris zurück

Zehn Jahre nach den Terroranschlägen von Paris erinnert Sky mit einer Dokumentation an die Nacht des 13. November 2015. Mit zahlreichen Beteiligten der deutschen Nationalmannschaft sowie KI-Simulationen werden die Geschehnisse vom Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland im Stade de France rekonstruiert. Die Dokumentation wird im November bei Sky und WOW zu sehen sein.

Im Zentrum des Films steht die DFB-Elf, deren Spieler anfangs kaum wussten, was sich zeitgleich in der Pariser Innenstadt zuträgt. Etwa Jerome Boateng, der nach seiner Auswechslung in der Pause allein in der Kabine sitzt und auf dem Smartphone als einer der Ersten mit den Nachrichten der Nacht konfrontiert wird, während Mitspieler wie Ilkay Gündogan und Matthias Ginter noch ahnungslos auf dem Platz stehen und Teammanager Oliver Bierhoff und die DFB-Sicherheitsexperten erste Schutzmaßnahmen ergreifen.

Terroranschläge in Paris 2015: Sky zeigt Doku über DFB-Team

Darüber hinaus schildern der damalige französische Staatspräsident Francois Hollande und der ehemalige deutsche Innenminister Thomas de Maiziere sowie Zuschauer, Sicherheitskräfte und Journalisten ihre Erinnerungen. „Unser Ziel war es, die damalige Situation anhand der Stimmen von Spielern, Sicherheitskräften, politischen Entscheidern und Angehörigen so greifbar wie möglich zu machen – ohne zu dramatisieren, aber auch ohne zu beschönigen”, sagte Jochen Köstler von der Produktionsfirma Leonine Documentaries.

Bei den Terroranschlägen in Paris hatte es islamistisch motivierte Attentate an fünf verschiedenen Orten gegeben. Nach Angaben der französischen Regierung wurden 130 Menschen getötet. Der erste Tatort war das Stade de France. (afp/luz)