Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart hält nicht viel von Ajax-Neuzugang Julian Brandt – und lästert im niederländischen TV über den früheren BVB-Profi ab.

Nach seiner Ausbootung bei Borussia Dortmund hat Julian Brandt im Ausland eine neue sportliche Heimat gefunden – und zwar bei Ajax Amsterdam, dem Jugend- und Herzensverein von Rafael van der Vaart. Der Ex-HSV-Star jedoch hält nicht gerade viel vom 30 Jahre alten Brandt. Im Gegenteil: Van der Vaart übte im niederländischen TV scharfe Kritik an dem Neuzugang vom BVB.

„Ich finde es übertrieben zu sagen, dass ,so ein Spieler’ jetzt bei Ajax spielt und sie dafür noch sehr dankbar sein müssten“, sagte van der Vaart (43) dem TV-Sender NOS. Der frühere HSV-Liebling betonte: „Wenn wir so tief gesunken sind … Ajax ist ein ganz großer Verein. Er muss froh sein, dass er dort spielt.“

Van der Vaart spielte selbst viele Jahre für Ajax

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Van der Vaart begann seine Karriere einst im Nachwuchs von Ajax Amsterdam und reifte dort zum Profi, ehe er 2005 zum HSV wechselte. Mittlerweile spielt auch sein Sohn Damian (20) in der Jugend des niederländischen Rekordmeisters und schaffte dort zuletzt den Sprung in die Zweite Mannschaft.

Julian Brandt erzielte direkt beim Debüt sein erstes Tor für Ajax Amsterdam. IMAGO/MTB/MB Media

Dass Brandt vom BVB nun ebenfalls nach Amsterdam wechselt, hält van der Vaart zwar grundsätzlich für eine „gute Verstärkung, aber wir müssen nicht dankbar sein, dass er bei Ajax spielt“, stellte der Ex-HSVer klar. Brandt, immerhin 48-facher deutscher Nationalspieler, sei in den Augen van der Vaarts „ein bisschen ein Schönwetter-Fußballer. Wenn es läuft, klappt alles, und wenn es nicht läuft, ärgern wir uns darüber.“ Und damit nicht genug: Van der Vaart findet, Brandt erreiche „nicht einmal zwanzig Prozent von dem, was ich war“.

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Ex-BVB-Star Brandt trifft bei Debüt in Amsterdam

Der frühere BVB-Profi reagierte auf die Kritik mit Leistung. Beim Saison-Auftakt in der niederländischen Eredivisie am Wochenende wurde Brandt beim 2:0-Sieg gegen PEC Zwolle nach rund einer Stunde für die letzten 30 Minuten eingewechselt – beim Stand von 0:0. In der Nachspielzeit traf der gebürtige Bremer dann selbst zum Endstand. Erstes Spiel, erstes Tor, erster Sieg.

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Van der Vaart wird es zur Kenntnis genommen haben. Der inzwischen 43 Jahre alte Ex-Profi war nach seinem zwischenzeitlichen Engagement als Co-Trainer von Esbjerg fB (Dänemark) zuletzt vor allem als TV-Experte tätig.