Newcomerin glänzt bei Startelf-Debüt: DFB-Frauen fahren zur WM

Christian Wück grinste schon Minuten vor Spielende, nach dem Schlusspfiff feierten dann auch Deutschlands Fußball-Nationalspielerinnen ausgelassen zu den Klängen von Wolfgang Petry und tanzten durchs Kölner Stadion. Das Matchball-Spiel gegen Norwegen wurde 2:0 (2:0) gewonnen. Somit hat die Auswahl von Bundestrainer Wück als erstes europäisches Team das WM-Ticket für Brasilien 2027 gelöst.

„Das war unser großes Ziel. Ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagte ein erleichterter Wück am ARD-Mikrofon und zeigte sich voller Vorfreude: „Jede Weltmeisterschaft ist ein Riesenerlebnis“ Stürmerin Lea Schüller bekannte: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, sind jetzt umso glücklicher.“

Marie Müller glänzt bei ihrem Startelf-Debüt für DFB-Frauen

Die starke Newcomerin Marie Müller feierte als Ersatz für die verletzte Giulia Gwinn mit ihrem Führungstreffer (18.). „Debüt, Startelfdebüt, Tor – besser geht es nicht“, sagte sie: „Mit fehlen die Worte“ Carlotta Wamser (27.) erhöhte vor 33.425 Fans in Köln in der effizienten Anfangsphase. Den Abschluss am Dienstag (18 Uhr/ZDF) in Ljubljana gegen Slowenien kann die DFB-Auswahl mit 13 Punkten auf dem Konto entspannt angehen. Norwegen hingegen muss in die Playoffs.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Nach Olympia-Aus: Was Hamburger jetzt vom Bürgermeister erwarten

Was Hamburger jetzt vom Bürgermeister erwarten Block-Sündenbock: Warum der Familienanwalt Costard in den Fokus rückt

Warum der Familienanwalt Costard in den Fokus rückt Public Viewing: In welchen Bars, Biergärten und Kneipen Sie die Fußball-WM gucken können

In welchen Bars, Biergärten und Kneipen Sie die Fußball-WM gucken können Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Aus für Blessin bei St. Pauli & Jattas emotionale HSV-Reise

Aus für Blessin bei St. Pauli & Jattas emotionale HSV-Reise 28 Seiten Plan7: Konzerte und mehr im Schanzenzelt, Gastro-Comeback & Tipps für jeden Tag

Während Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger ihre Bauchverletzung rechtzeitig auskurieren konnte, musste Wück seine Stamm-Abwehr fast komplett umbauen. So setzte Wück rechts auf Müller vom US-Klub Portland Thorns für Kapitänin Gwinn (Schulter-OP). Die 25-Jährige zahlte das Vertrauen nach langer Zwangspause aufgrund eines Kreuzbandrisses mit ihrem platzierten Linksschuss zur Führung zurück.

Auf der linken Seite vertrat Wamser die verletzte Franziska Kett, in der Abwehrzentrale kam die erfahrene Kathrin Hendrich für die rotgesperrte Vize-Kapitänin Janina Minge an der Seite von Rebecca Knaak zum Einsatz. Sjoeke Nüsken durfte die DFB-Elf im 58. Länderspiel erstmals als Kapitänin aufs Feld führen. Wück war bemüht, den gestiegenen Druck nach dem jüngsten 0:0-Patzer in Österreich auszublenden. Über eine mögliche Niederlage „denken wir nicht nach. Wir wollen gewinnen, eine der ersten europäischen Mannschaften sein, die sich qualifizieren“, sagte Wück vor Anpfiff in der ARD.

Traumtor von Wamser begeistert Fans und Bundestrainer

Und so begann sein Team wie beim 4:0 im Hinspiel auch druckvoll und versuchte, seine Offensive in Szene zu setzen. Die deutsche Defensive musste insbesondere die frühere Wolfsburgerin Caroline Graham Hansen im Blick behalten. Diese vertrat die verletzte Ex-Weltfußballerin Ada Hegerberg als Kapitänin. Mit ihrem wunderbaren Rechtsschuss neben den rechten Innenpfosten aber verzückte Wamser erneut auf Vorarbeit von Linda Dallmann nicht nur die Fans. Auch Wück klatschte zu den Klängen von „Major Tom“ begeistert im Takt. Dann hatten die Deutschen Glück: Der vermeintliche Anschlusstreffer durch Signe Gaupset (43.) zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht – eine knappe Entscheidung.

Das könnte Sie auch interessieren: Tränen zum Abschied – verletzter Karl meldet sich emotional zu Wort

Kurz vor der Pause und direkt danach musste aber Berger verstärkt eingreifen, Norwegen erhöhte den Druck auf die teils luftige deutsche Abwehr: Die 35-Jährige lenkte den Ball gleich zweimal in höchster Not über die Latte. Die DFB-Elf befreite sich in der Folge wieder, Schüller (62.) vergab nach guter Vorlage von Brand die nächste gute Chance. (sid/sil)