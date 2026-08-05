Der 19-jährige Ivorer hatte sich vor dem Abflug offiziell krankgemeldet. Jetzt ist er im Trainingslager in Österreich angekommen. Die Verhandlungen mit Madrid scheinen zu stocken.

Trotz anhaltender Wechselabsichten ist der ivorische Nationalspieler Yan Diomande ins Trainingslager von RB Leipzig nachgereist. Im österreichischen Saalfelden tauchte der von Real Madrid umworbene Profi am Mittwoch überraschend beim Mannschafts-Frühstück auf.

Nach überstandenem Infekt, der ihn zunächst von der Reise mit dem Team abhielt, gehört er nun zur Leipziger Gruppe. Derweil laufen im Hintergrund weiter Verhandlungen mit dem spanischen Top-Klub. Dabei hat es den großen Durchbruch dabei bislang nicht gegeben.

Sowohl Trainer Martin Demichelis als auch Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hatten zuletzt immer wieder betont, dass Diomande in Saalfelden erscheinen muss, wenn er wieder genesen ist. Viele hatten den Infekt als Zeichen gesehen, dass sich Diomande nach Madrid streiken will. Diese Vermutung ist nun vom Tisch.

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Diomande-Deal: Komplizierte Verhandlungen mit Real Madrid

Die Verhandlungen zwischen beiden Vereinen sind kompliziert. Es geht einerseits um die Transfersumme - RB soll garantierte 120 Millionen Euro verlangen -, andererseits um Beraterverträge. Dabei soll es Streit zwischen zwei Firmen geben, mit denen Diomande bis vor kurzem und jetzt zusammengearbeitet hat.

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Schäfer hatte in Saalfelden dazu gesagt: „Es entzieht sich meiner Kenntnis, dass deswegen irgendwas gerade nicht funktioniert. Das ist aus meiner Perspektive falsch. Ich habe jetzt von niemandem gehört, irgendwas funktioniert nicht, weil sich da irgendjemand querstellt.“ (dpa/mkw)