Trainerfrage: Köln entscheidet sich für Ex-HSV-Assistenten

René Wagner bleibt Trainer des 1. FC Köln. Der 37-Jährige werde den Bundesligisten auch in der kommenden Saison betreuen, wie der Verein bestätigte. Zuerst berichtete der TV-Sender Sky. Diese Entscheidung trafen die Verantwortlichen um Geschäftsführer Thomas Kessler nach mehreren internen Gesprächen in der vergangenen Woche.

Wagner hatte den Job Mitte März von Lukas Kwasniok übernommen, von dem sich der FC nach dem 3:3 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach getrennt hatte. Mit der nicht gerade üppigen Ausbeute von sechs Punkten aus sieben Spielen hielt Ex-HSV-Co-Trainer Wagner die Kölner in der Bundesliga. In der Abschlusstabelle belegte der Klub den 14. Platz und hatte drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

René Wagner bleibt Köln-Trainer

Wagner unterschrieb laut Mitteilung einen Vertrag bis 2028. „Wir haben die Zeit nach der Saison intensiv genutzt, um nicht nur auf die Entwicklung der letzten Monate zu schauen, sondern um den Blick vor allem nach vorne zu richten. René hat uns in diesen Gesprächen auf mehreren Ebenen und gegenüber allen Anspruchsgruppen überzeugt“, sagte FC-Boss Kessler über Wagner: „Er verfügt über eine hohe sportliche Kompetenz, eine klare und authentische Art der Führung und eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie wir unsere Mannschaft in Zukunft weiterentwickeln möchten.“

Zuletzt hatte sich Kapitän Marvin Schwäbe für Coach Wagner ausgesprochen. „Er hat in den letzten Wochen einen guten Job gemacht, er hat eine gute Kommunikation gefunden, hat an Stellschrauben gedreht“, sagte der Torwart.„Auch wenn leider die Punkte irgendwie ausgeblieben sind, hat er einen guten Job gemacht.“ Das sahen offenbar auch die Verantwortlichen so. (dpa/tb)