„Morgen kickt der Kater“, heißt es in einem beliebten Mallorca-Schlager von Julian Sommer. Das mochten sich auch die Kicker des Bramfelder SV gedacht haben, als sie urlaubsbedingt ihre Chance auf den Oberliga-Aufstieg vertan hatten.

Als die Bramfelder ihre Saison in der Landesliga Hansa hinter Aufsteiger Concordia auf Platz zwei abgeschlossen hatten, hieß es wie für so viele Teams: Ab auf die Insel, Mannschaftsfahrt nach Malle! Zwei Dutzend Spieler machten sich auf einen Kurztrip, bei dem die Abende vermutlich nicht nur mit Taktik-Gesprächen gefüllt waren. Dass danach noch zwei Spiele auf dem Programm stünden, schien nebensächlich.

Denn lange sah es so aus, als würden die Entscheidungsspiele zwischen den Landesliga-Zweiten Bramfeld und TBS Pinneberg aus der Hammonia-Staffel eine folgenlose Pflichtübung sein. BSV-Trainer Carsten Hennig bezeichnete die Paarung vorab als „Freundschaftsspiel unter Wettkampfbedingunegn“, weil eigentlich klar war, dass keine der beiden Mannschaften aufsteigen würde.

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Gleitender Aufstieg gibt Bramfeld eine Chance

Doch dann kam alles anders: Der Regionalliga-Aufstieg des Eimsbütteler TV und der finanzbedingte Drittliga-Abstieg von 1860 München, der dem TSV Havelse nachträglich den Viertliga-Klassenerhalt beschert, setzte das Prinzip des „gleitenden Aufstiegs“ so richtig in Gang. Denn damit wurde in der Hamburger Oberliga ein Platz frei – für den Sieger der Entscheidungsspiele.

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Der FC St. Pauli absolvierte im Februar 2024 ein Kurz-Trainingslager auf Mallorca und stieg Wochen später in die Bundesliga auf – doch da waren die Vorzeichen gänzlich andere. Von der Insel zurückgekehrt, rafften sich die Bramfelder im Hinspiel noch einmal zu einer Energieleistung auf und machten aus einem 0:2-Rückstand ein 2:2.

Beim Rückspiel in Pinneberg setzte allerdings der Kater ein: Bramfeld musste seinen Kader mit zwei Kreisliga-Spielern auffüllen und ging bei TBS mit 0:7 unter. Während die Holsteiner nun über ihren unverhofften Aufstieg jubeln, müssen sich die Bramfelder mit einer Peter-Wackel-Weisheit zufrieden geben: „Scheiß drauf! Malle ist nur einmal im Jahr“.

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Manchmal eben nur zur falschen Zeit.