„Suche eine neue Herausforderung“: Bayern-Star kündigt Abschied im Sommer an

Javi Martínez vom FC Bayern München strebt nach Ablauf seines Vertrages im kommenden Sommer eine neue Herausforderung an.

„Es waren tolle Jahre hier, man muss sehen, was in der Zukunft passiert. Ich würde aber gerne noch etwas Neues probieren, bevor ich meine Karriere beende“, sagte der 32 Jahre alte Spanier am Montag in München. Präferenzen bei einem möglichen neuen Klub habe er aktuell keine.

Javi Martinez verlässt Bayern München im Sommer 2021

Martínez war im Sommer 2012 für die damalige Rekordablöse von 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao zum Rekordmeister gewechselt.

Der Weltmeister von 2010 und Europameister von 2012 feierte mit den Münchnern acht Meisterschaften, fünf Pokalsiege und zwei Champions-League-Triumphe. Im Sommer war bereits über einen Abschied von Martínez spekuliert worden.

Verein und Spieler seien für Angebote offen gewesen, berichtete der Spanier, der aber doch blieb. „Ich habe mit dem Trainer gesprochen, und er hat gesagt, er vertraut mir, ich bin Teil der Mannschaft. Ein weiteres Jahr für Bayern zu spielen, ist natürlich sehr gut.“

Der zuletzt angeschlagene Martinez ist im Kader des FC Bayern für das Spiel am Dienstag bei Atlético Madrid in der Champion League dabei. (dpa/fab)