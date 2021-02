„Nur zu gewissen Konditionen“: Bayern-Boss überrascht mit Aussagen zu Süles Vertrag

Das kommt überraschend! Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat den längerfristigen Verbleib von Nationalspieler Niklas Süle bei den Münchnern infrage gestellt. „Wenn wir eine Lösung finden, sind wir grundsätzlich gern bereit, den Vertrag zu verlängern, aber das wird nur zu gewissen Konditionen möglich sein“, sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters im „Sportstudio“.

Süles Kontrakt bei den Bayern läuft am 30. Juni 2022 aus. „Es werden jetzt Gespräche geführt, dann werden wir sehen, zu welchem Ergebnis die führen“, sagte Rummenigge.

Bayern-Boss Rummenigge überrascht mit Aussagen zu Vertrag von Niklas Süle

Grundsätzlich sei es das Ziel der Münchner, die guten deutschen Nationalspieler an sich zu binden. Der Klub müsse aber auch auf die knapperen Finanzen in der Corona-Krise achten. „Wir werden uns das bis zum Sommer seriös und in Ruhe anschauen“, sagte Rummenigge. Er könne die Ergebnisse der Verhandlungen mit Süle nicht vorhersehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Historische Derby-Pleite vor Klopp und Liverpool

Der 25 Jahre alte Innenverteidiger war im Sommer 2017 von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Bayern gewechselt. In dieser Saison ist er unter Trainer Hansi Flick nicht mehr erste Wahl. Als Ersatz für den am Ende der Spielzeit scheidenden Abwehrchef David Alaba (28) haben die Münchner bereits Dayot Upamecano (22) von RB Leipzig verpflichtet.