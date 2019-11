„Kein Fußballspiel mehr“: Coach sauer auf Video-Beweis – Zweitligist legt Protest ein

Frankfurt -

Das Kellerduell der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden hat womöglich ein Nachspiel: Denn die Gäste aus Hessen wollen die Wertung des Spiels anfechten.

Anlass für den Vorstoß des Aufsteigers ist – wieder einmal – der Video-Beweis. Denn das Team um Coach Rüdiger Rehm (40) fühlt sich benachteiligt.

Wehen Wiesbaden legt Protest gegen Spielwertung ein

Was war passiert? Die Wiesbadener waren im Duell der beiden Krisen-Klubs in der 26. Minute durch einen Treffer von Manuel Schäffler (30) in Führung gegangen – das dachten zumindest alle.

Doch plötzlich fasste sich Schiedsrichter Martin Petersen (34) ans Ohr, der Kölner Keller hatte sich eingeschaltet. Und zum großen Schock für die Gäste erkannte er den Schäffler-Treffer plötzlich wieder ab. Der Grund: Etwa zehn Sekunden vor dem Tor war der Ball auf der Gegenseite im Toraus gewesen.

Da war die Welt aus Wiesbadener Sicht noch in Ordnung: Manuel Schäffler (3. v. l.) jubelt mit seinen Teamkollegen über die vermeintliche Führung.

Rüdiger Rehm stocksauer auf der Pressekonferenz

Wie am Montag bekannt wurde, hat der SVWW Protest beim DFB eingelegt. Der Verband fordert vom Zweitligist allerdings noch eine detaillierte Begründung für den Einspruch.

Wehen-Coach Rehm war schon auf der Pressekonferenz nach dem Spiel der Kragen geplatzt. „Ab der 30. Minute war es kein Fußballspiel mehr. Keiner der 25.000 Leute im Stadion hat verstanden, was da überprüft wird. Das hat das Spiel zerstört“, sagte Rehm.

Ob der DFB dem Einspruch stattgibt, gilt als unwahrscheinlich. Das Sportgericht will zu „gegebener Zeit“ eine Entscheidung treffen.

