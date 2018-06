Zé Roberto: „Als der HSV abgestiegen ist, war ich traurig“

Er wurde 1998 Vizeweltmeister, machte 84 Spiele für die Seleção und hat erst vor einem halben Jahr seine Karriere beendet. Die MOPO traf Zé Roberto (43), der von 2009 bis 2011 für den HSV spielte, zum Interview.



MOPO: Sie arbeiten seit Januar als Technischer Direktor von Palmeiras São Paulo. Haben Sie sich schon an Ihre neue Aufgabe gewöhnt?

Zé Roberto: Ja. Es gefällt mir sehr gut, auch weil wir mit der Jugend, die ich begleite, gute Ergebnisse haben: Wir sind in Madrid gerade U17-Weltmeister geworden.

Sie haben weiter einen sehr starken Draht nach Deutschland. Welcher Ihrer deutschen Ex-Vereine steht Ihnen am nächsten?



Ich liebe Deutschland. Meine Familie ist jetzt hier im Urlaub. Ich habe zu Leverkusen, den Bayern und zum HSV ein gutes Verhältnis. Aber weil ich am längsten bei Bayern gespielt habe, ist das der Klub, zu dem ich den engsten Kontakt habe. Ich spiele jetzt auch schon in der Legendenmannschaft.

Wie haben Sie den Abstieg des HSV verfolgt?

Es ging ja schon seit einiger Zeit bergab. Dieses Jahr ist es leider soweit gewesen. Ich war traurig – wegen der Fans, die so leidenschaftlich sind und wegen der Größe und Bedeutung des Klubs.

Warum gibt es keinen Bundesliga-Brasilianer mehr in der Nationalmannschaft?

Auffällige Brasilianer bekommen Angebote aus Ländern wie China, Russland und der arabischen Welt, die so gut sind, dass sie diese gar nicht mehr ablehnen können.

Im Lager der Seleção ist es dieses Mal sehr ruhig. Zu ruhig?

Nein. Bei einer WM musst du zu 100 Prozent fokussiert sein. Daher tut das der Seleção sehr gut.

Was hat der Trainer Tite dieser Mannschaft gebracht?

Er hat es mit seiner Erfahrung geschafft, ein Gleichgewicht in dieser Mannschaft herzustellen. Er hat allen Spielern klargemacht, dass der Gedanke, zu gewinnen, an erster Stelle zu stehen hat. Heute hat Brasilien eine Gruppe, die an das Kollektiv denkt und das zeigt auf dem Feld seine Früchte.

Aber Neymar steht über allen.

Ja. Neymar macht in dieser Mannschaft den Unterschied aus, weil er anders ist als alle anderen. Mit seiner Qualität kann er Spiele allein entscheiden.

Das Interview führte Martina Farmbauer.