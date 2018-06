Vor Schweden-Spiel: Hummels fällt aus – Bringt Jogi seine Jungs wieder in die Spur?

Sotschi -

Sonnabend geht’s gegen die Schweden um alles! Ums Weiterkommen bei der WM. Um die Ehre des Weltmeisters. Und um die Zukunft der Nationalmannschaft. Es ist Jogis großer Elch-Test!

Findet der Bundestrainer wieder in die Spur oder fliegt er raus? Deutschland braucht nach dem Start-Fiasko gegen Mexiko (0:1) eine Leistungs-Explosion. Doch das Team muss erneut mit schlechten Nachrichten umgehen.

Abwehr-Chef Mats Hummels fällt wegen einer Halswirbelverletzung aus. „Er wird wahrscheinlich nicht spielen können“, sagt Löw. „Er kann nicht in die Kopfballduelle gehen und wir brauchen gegen Schweden Spieler, die im Luftkampf gut sind.“ Für ihn rückt wohl Antonio Rüdiger in die Mannschaft.

Gomez: „Die Mannschaft, die diesen Sieg mehr will, wird gewinnen“

KURIER sah das Abschlusstraining im Sotschi-Stadion. Es wird wohl vier Wechsel geben. Neben Rüdiger trainierten auch Jonas Hector, Julian Brandt und Mario Gomez in der A-Elf. Heißt auch: Özil und Khedira bekommen eine zweite Chance, Reus muss weiter warten. Gomez’ Hereinnahme schloss Löw eh nicht aus. Und der Stürmer sprach eine Kampfansage aus: „Die Mannschaft, die diesen Sieg mehr will, wird gewinnen. Und das werden wir sein!“

Mario Gomez war bequem unterwegs. dpa Foto:

Eine Pleite gegen Schweden und Deutschland ist wahrscheinlich schon in der Vorrunde raus. Es wäre ein Novum in der Geschichte – und hätte weitreichende Konsequenzen. Der deutsche Fußball würde den ersten großen Crash seit 2004 erleben, schließlich stecken in der Mannschaft Weltmeister, Confed-Cup-Sieger und U21-Europameister.

Löw: „Es ist eine WM der absoluten Hingabe“

Aber noch hat Löw alles in der eigenen Hand! „ Es ist natürlich nicht einfach, die Gier hochzuhalten. Wir werden eine Reaktion zeigen müssen und liefern. Ich habe der Mannschaft gesagt: Die zwei wichtigsten Waffen sind Energie und eine andere Körpersprache“, sagt Löw.

Rückschlag vor dem wichtigen Spiel: Mats Hummels konnte beim Abschlusstraining nur von der Bank aus zusehen. Sein Halswirbel schmerzt zu sehr. Getty Images Foto:

„Die WM hat gezeigt: Das spielerische Niveau ist bei wenigen Spielen auf Toplevel. Es ist eine WM der absoluten Hingabe, der absoluten Leidenschaft. Die Mannschaften verteidigen mit allem, was sie haben“. Auch die Schweden wollen Großes schaffen, den Weltmeister raushauen. Kapitän Granqvist: „Das war vor dem Turnier unvorstellbar.“

Alles kommt heute auf Jogis wichtigen Elch-Test an...

Was Joachim Löw und Mario Gomez vor der Partie gegen Schweden auf der Pressekonferenz gesagt haben, können Sie hier noch einmal nachlesen:

Das war es von der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Schweden.

„Die Reaktion der Spieler im Training ist eine Selbstverständlichkeit, die Reaktion muss es aber morgen im Spiele geben. Und ich bin mir sicher, dass es so sein wird.“

„Das Einzige, was uns gegen Mexiko überrascht hat war, dass sie uns nicht hoch angelaufen haben. Das war für uns ja eigentlich mehr ein Vorteil. Und deshalb ändert sich für uns jetzt nichts Entscheidendes.“

„Bei Schweden darf man sich nicht auf einen Spieler konzentrieren. Das Kollektiv ist die Stärke dieses Teams, keine Einzelspieler.“

„Das Vertrauen zu meiner Mannschaft wird jetzt wegen einem Spiel nicht in die Brüche gehen.“

„Die Mannschaften sind natürlich alle top motiviert, wenn sie gegen den amtierenden Weltmeister spielen. Und deshalb ist es für uns logischerweise nicht einfach. Aber wir werden eine Reaktion zeigen müssen.“

„Im Spiel gegen Mexiko hat gar nichts geklappt, weder nach vorne, noch das Umschaltverhalten nach hinten. Da hat es in allen Mannschaftsteilen nicht gestimmt. Aber die Dinge haben wir in der letzten Woche angesprochen, um sie zu verbessern. Aber wir müssen unsere Idee Fußball zu spielen nicht in Frage stellen.

Der Bundestrainer bestätigt nun, dass Mats Hummels für die Partie wohl ausfallen wird.

„Die Niederlage gegen Mexiko war sehr schmerzlich. Aber wir haben das Spiel gemeinsam aufgearbeitet und werden gegen Mexiko eine Mannschaft mit einer anderen Einstellung sehen.“

Löw: „Der Wille zu gewinnen ist die Grundvorasussetzung bei einer WM. Die Einstellung spielt also von Anfang eine wichtige Rolle.“

Jetzt kommt Bundestrainer Joachim Löw in den Raum und stellt sich den Fragen der Journalisten.

„Bei uns geht es jetzt schon los mit den K.o.-Spielen.“

„Schweden ist in der Qualifikation sehr geschlossen aufgetreten und ich glaube, dass die ganze Mannschaft der Star ist.“

„Wir sind immernoch eine gute Mannschaft und besinnen uns auf unsere Stärken.“

Gomez: „Nach dem Spiel hatten wir natürlich kein gutes Gefühl. Wir haben uns aber schnell auf das Spiel gegen Schweden fokussiert.“

Schon vor der Pressekonferenz verreit Joachim Löw bei Fernsehinterviews, dass Mats Hummels mit Halswirbelproblemen ausfällt.

