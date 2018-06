Aufruhr bei den „Three Lions“: Verrät Holland hier Englands Startaufstellung?

Wolgograd -

Ein möglicher Fauxpas des englischen Co-Trainers Steve Holland hat im Fußball-Mutterland für gehörige Aufregung gesorgt und dem kommenden WM-Gegner Panama eventuell die geplante Aufstellung der Three Lions verraten. Bilder zeigten am Donnerstag den Assistenzcoach von Teammanager Gareth Southgate mit einem beschriebenen Zettel in der Hand, von dem englische Medien auf die Startelf für das Duell gegen den WM-Debütanten am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/ARD und Sky) schlossen.

Co-Trainer Steve Holland mit Cheftrainer Gareth Southgate und Stürmer-Trainer Allan Russell (v.l.) dpa Foto:

Demnach ersetzt Ruben Loftus-Cheek vom FC Chelsea den angeschlagenen Dele Alli (Tottenham Hotspur) im Mittelfeld, Marcus Rashford (Manchester United) soll für Raheem Sterling (Manchester City) neben Kapitän Harry Kane im Sturm zum Einsatz kommen.

Hier lesen: England feiert Auftakt-Sieg mit Einhorn-Rennen

Ähnliche Panne schon 2016

Bereits bei der EM vor zwei Jahren in Frankreich hatte es beim englischen Team eine ähnliche Panne gegeben.

Damals hatten Fotos Teile der Startaufstellung für das erste Gruppenspiel gegen Russland verraten.

(sid)