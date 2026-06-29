Bei der Fußball-WM 2026 stammen gleich acht deutsche Spieler aus Nordrhein-Westfalen – aber nur ein einziger Kicker ist im Osten geboren. Eine Suche nach den Gründen.

Geburten-Gefälle: Die deutschen WM-Kicker kamen überwiegend im Süden oder Westen der Republik zur Welt. picture alliance / Marc Schueler

Die Landkarte von Fußballdeutschland zeigt eine große Lücke. Nur ein einziger deutscher WM-Kicker stammt aus dem Gebiet der ehemaligen DDR – woran liegt das?

Als die deutsche Mannschaft um den Görlitzer Michael Ballack bei der WM 2002 überraschend ins Finale einzog, waren sieben der 23 DFB-Kicker in der DDR geboren worden. Drei Monate später kam Maximilian Beier in Brandenburg an der Havel zur Welt. Der 24-jährige Ersatzstürmer ist jetzt der einzige Ostdeutsche im mittlerweile 26-köpfigen Aufgebot. Angesichts des 15-Prozent-Anteils der fünf ostdeutschen Bundesländer (ohne Berlin) eine äußerst niedrige Quote.

Autor Mathias Liebing sieht Ursprung in den 1990ern

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„Das ist eine Spätfolge des Plattmachens aus den 1990er-Jahren“, sagt der Journalist und Autor Mathias Liebing, der ein quasi gleichnamiges Buch („Plattgemacht: Wie der Westen den ostdeutschen Fußball zerstörte“) zum Thema veröffentlicht hat. Liebing schildert: „Nach dem Mauerfall sind 150 Fußballer aus dem Osten in den Westen gegangen, alle freiwillig und mit guten Gründen. Aber die Vereine im Osten haben wahnsinnig gelitten.“

Die Karte zeigt: Nur Maximilian Beier kam in einem der fünf neuen Bundesländer zur Welt. MOPO

Auch in Hamburg landeten einige DDR-Kicker: Thomas Doll und Frank Rohde setzten sich beim HSV durch, für Holger Ballwanz und Heiko Bonan blieben eher Nebenrollen. „Noch schlimmer war die Welle danach, als auch viele Talente abgewandert sind“, betont Liebing, der sein Buch am Dienstag zusammen mit dem DDR-Wendenationaltorwart Perry Bräutigam in der Leipziger Moritzbastei vorstellte.

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Während das vereinigte Deutschland noch 2002 von der „goldenen Genreration“ von Nachwuchsfußballers aus der Spätphase der DDR profitierte, stellte sich der Westen lange taub, was Konzepte aus dem Osten betraf. Die Erkenntnisse aus den flächendeckenden DDR-Kindersportschulen flossen erst ab 2002 in die heutigen Nachwuchsleistungszentren ein.

Nur jeder Zehnte DFB-Kicker kommt aus dem Osten

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Bis dahin waren viele Strukturen im Osten längst zusammengebrochen – was sich bis heute auswirkt. Von den 2,86 Millionen minderjährigen DFB-Mitgliedern kicken nur rund 270.000 zwischen Rostock und Zwickau – nicht einmal jeder Zehnte. Es gibt allerdings verhaltenen Grund zum Optimismus. „Mittlerweile gibt es wieder extrem gute Nachwuchsarbeit im Osten, deshalb ändert sich die Lage hoffentlich“, schätzt Liebing, der selbst dem Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena die Daumen drückt.

Insgesamt konzentriert sich der DFB-Kader auf die drei großen Bundesländer, die gut die Hälfte der deutschen Bevölkerung stellen: Im deutschen Aufgebot haben Nordrhein-Westfalen (acht Spieler), Bayern und Baden-Württemberg (je fünf) sogar eine Zweidrittelmehrheit. Dank Jonathan Tah und Felix Nmecha belegt Hamburg in dieser Tabelle sogar den vierten Platz – während ein weit größeres Land wie Hessen keines seiner Fußballkinder nach Nordamerika geschickt hat. Es gibt also auch Lücken im Westen.

Ein besonderer Fall ist Waldemar Anton, der als Sohn russlanddeutscher Eltern im usbekischen Olmaliq das Licht der Welt erblickte, schon als Kleinkind aber mit der Familie nach Hannover zog. Er wäre, neben Deniz Undav, damit der zweite Niedersachse.