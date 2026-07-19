Messis Magie gegen Spaniens Perfektion: Im Finale der Fußball-WM kommt es für viele zum Traum-Endspiel. Zwei Fans aus Hamburg erzählen, wie sie ihre Teams einschätzen.

Lionel Messi steht mit Argentinien im WM-Finale – schon wieder, wie vor vier Jahren. WITTERS

Der Europameister gegen den Südamerika-Champion, die beste Mannschaft der Welt gegen den besten Spieler aller Zeiten – mit dem Finale zwischen Spanien und Argentinien endet die Kaugummi-Weltmeisterschaft in Nordamerika am Sonntag mit einem Traumfinale. Oder auf Spanisch: La Final Soñada!

Egal wie es ausgeht, bei Nahuel Mezzalira (22) wird gefeiert. „Ich gucke das Endspiel mit zwei spanischen Freunden, das wird interessant“, sagt der Hamburger mit argentinischer Mutter: „Die beiden besten Teams der letzten zwei Jahre treffen aufeinander. Man kann nicht sagen, in welche Richtung es geht.“ Argentinien könnte nach dem dramatischen Halbfinal-2:1 gegen England Geschichte schreiben – als erste Mannschaft seit Brasilien 1962, die ihren Titel erfolgreich verteidigt.

Argentinien kann es wie Brasilien machen

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Die Hürde für Lionel Messi und Co. könnte aber kaum höher sein: Spanien um Kapitän Pedri hat in sieben Spielen nur ein Tor kassiert, die Vorstellung beim 2:0 gegen Frankreich im Halbfinale kam Perfektion sehr nahe. „Es ist nicht nur die gute Abwehr, es ist das Gesamtkonstrukt“, erklärt Jean-Claude Madin Cerezo (33), Hamburger mit spanischen Wurzeln: „Sobald die Spanier einmal den Ball verlieren, sind sie direkt am Mann, um ihn sich zurückzuholen. Angriff ist die beste Verteidigung. Durch den vielen eigenen Ballbesitz entstehen selten gefährliche Situation vor dem spanischen Tor.“

Spaniens Kapitän Rodri wurde 2024 zum Weltfußballer gekürt. IMAGO/Jose Breton Lionel Messi gewann bereits 2022 mit Argentinien den Titel. WITTERS

Spanische Souveränität trifft auf argentinisches Auferstehungsvermögen. Gegen Kap Verde und die Schweiz brauchte der Südamerika-Meister eine Verlängerung, gegen Ägypten und England lag er bis kurz vor Schluss zurück. „Sie müssen sich erst Selbstvertrauen anspielen und machen es sich schwerer, als sie müssten“, findet Mezzalira und blickt voraus: „Über das ganze Spiel wird Spanien mehr Anteile haben. Aber Argentinien ist eine Einheit, die von der Liebe aller Spieler zu Lionel Messi geprägt ist.“

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Kann Teenager Yamal den Superstar ablösen?

Der 39-Jährige würde mit dem zweiten WM-Titel sogar die verstorbene Ikone Diego Maradona in den Schatten stellen und seinen Status als bester Fußballer aller Zeiten, als GOAT, untermauern. Wenn Messi seine Schuhe alsbald an den Nagel hängt, steht ein Superstar-Nachfolger schon bereit – auf der Gegenseite. Für Lamine Yamal lief das Turnier überschaubar, der spanische Teenager (19) traf nur gegen Saudi-Arabien.

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Jean-Claude Madin Cerezo spielte schon American Football für Spanien. Nun will der Hamburger seine Fußballer gewinnen sehen. privat

„Er ist verletzt ins Turnier gegangen und hat nicht die Superstar-Rolle ausgefüllt“, räumt Madin Cerezo ein. Der ehemalige Football-Nationalspieler macht sich aber keine Sorgen: „Das ist in Ordnung, Yamal arbeitet ja sehr viel defensiv mit.“

Das wird gegen Argentiniens Mentalitätsmonster vonnöten sein. Mezzalira setzt auf „die Willensstärke und die individuelle Qualität der Offensivspieler“, damit seine Elf nicht auch das zweite Finale zwischen spanischsprachigen Teams verliert. Bei der WM-Premiere 1930 behielt Gastgeber Uruguay gegen den Nachbarn mit 4:2 die Oberhand.

Argentinien präsentiert sich bisher sehr stark

„Argentinien ist leidensfähig und verkuppelt lateinamerikanische Emotion sehr gut mit europäischer Taktik“, würdigt Madin Cerezo den Gegner: „Das wird nicht einfach für Spanien, aber es wird ein gutes Finale.“

Argentinien-Fan Nahuel Mezzalira verfolgt das Endspiel mit zwei spanischen Freunden. Paul Bultmann

Angesichts der aktuellen Dominanz erscheint es kurios, dass beide Länder erst ein einziges Mal bei einer Weltmeisterschaft aufeinandergetroffen sind, und das auch noch in einem Vorrundenspiel. Am 13. Juli 1966 gewann Argentinien in Birmingham mit 2:1. Luis Artime traf doppelt, Pirri glich zwischenzeitlich für Spanien aus. Weltmeister wurde schließlich keiner der beiden, sondern – heute fast unvorstellbar – England.

Den damaligen „kicker“-Herausgeber Friedebert Becker hatten die Ahnen der aktuellen Finalisten beeindruckt. „Das Treffen war für die Feinschmecker, für die Verfechter des technischen Fußballs eine Delikatesse“, schrieb Becker 1966. Auf dass seine Worte auch 60 Jahre später gelten können!