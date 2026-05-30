Nagelsmann verrät vor WM-Test: Diese DFB-Stars bekommen ihre Chance

Felix Nmecha und Lennart Karl erhalten nach längerer Verletzungspause Spielpraxis, Deniz Undav ersetzt Kai Havertz. Julian Nagelsmann hat einige Details über seine Aufstellung im vorletzten WM-Test verraten.

Demnach wird der Dortmunder Nmecha am Sonntag gegen Finnland (20.45 Uhr/ZDF) an der Seite von Aleksandar Pavlovic auf der Sechs auflaufen. Der Stuttgarter Undav wird für Havertz stürmen. Dieser spielt am Samstagabend noch das Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest. Youngster Karl gibt sein Startelf-Debüt in der DFB-Auswahl.

Auf die ganz großen Experimente wird Nagelsmann aber verzichten. „Wir haben nicht so viel Zeit. Wir versuchen, schnell in den Rhythmus zu kommen, sagte der Bundestrainer nach dem Abschlusstraining in Herzogenaurach. Er betonte aber auch: „Der Konkurrenzkampf ist da.“

Nagelsmann: DFB-Team mit Undav, Nmecha, Karl und Baumann gegen Finnland

Für den an der Wade verletzten Rückkehrer Manuel Neuer gibt der eben erst von Nagelsmann zur „Weltklasse-1b-Lösung“ herabgestufte Oliver Baumann den Platzhalter. Vor dem Hoffenheimer steht Nagelsmann mit Kapitän Joshua Kimmich rechts, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck im Zentrum sowie David Raum links seine WM-Viererkette zur Verfügung.

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In der Offensive blickt alles auf Jamal Musiala. Der lange verletzte Münchner bestreitet sein erstes Länderspiel seit März 2025. Das Traum-Duo „Wusiala“ wird komplettiert von Florian Wirtz. Weil Serge Gnabry für die WM ausfällt, ist die rechte Flügelposition neu zu besetzen – Jungstar Karl bekommt seine Chance von Beginn an. „Er kann zeigen, was er kann“, sagte Nagelsmann. (dpa/sil)