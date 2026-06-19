Ana Candida Evora reist trotz Pass- und Reisehürden zum zweiten WM-Spiel nach Miami. Das macht den Torhüter von Kap Verde glücklich. Er ist mittlerweile ein Star.

Mama kommt – und Torwart Vozinha ist happy. „Für mich ist das sehr wichtig, weil meine ganze Familie mich immer in allem unterstützt“, sagte der neue Volksheld von Kap Verde am Donnerstag im Trainingszentrum in Tampa/Florida. Seine Mutter Ana Candida Evora soll im zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay in der Nacht zu Montag in Miami (0 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) vor Ort im Stadion sein.

„Das ist für mich etwas Besonderes“, sagte Vozinha, dessen Mutter den sensationellen Auftritt ihres Sohnes zum WM-Auftakt gegen Spanien (0:0) verpasst hatte. Die Tränen des 40-Jährigen nach dem Spiel hatten die Welt gerührt, über Nacht stieg er selbst zum Star auf – mit weit über zehn Millionen Followern bei Instagram.

Für die WM macht seine Mutter eine Ausnahme

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Seine neue Prominenz ist Vozinha fast ein bisschen unangenehm. „Wir sind wegen des Fußballs hier“, sagte er. „Wir sind wegen der Nationalmannschaft und wegen der Weltmeisterschaft hier. Ich bin für alles sehr dankbar, aber bitte lasst uns über Fußball sprechen.“

Nach dem überraschenden 0:0 von Kap Verde zum Auftakt gegen den Europameister Spanien hatte Vozinha erklärt, dass seine Mutter „wegen eines Visaproblems und der damit verbundenen Kosten“ nicht in Atlanta sein konnte. Doch das Geld sei gar nicht das größte Problem gewesen.

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„Meine Mutter hat keinen Pass, sie ist noch nie aus Kap Verde ausgereist, sie mag es nicht zu reisen“, sagte Vozinha. Aber für ihren Sohn und dessen zweiten großen WM-Auftritt macht sie jetzt eine Ausnahme. (sid/sil)