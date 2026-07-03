Der WM-Neuling schottet sich vor dem WM-Achtelfinale in Miami komplett von der Öffentlichkeit ab. Der Glaube an die nächste Sensation ist da.

Zu dem großen Fußball-Märchen von Kap Verde erklingt seit ein paar Tagen ein neues Lied. „Messi ist der Nächste. Messi ist der Nächste.“ Das singen jetzt die Fans, die das Überraschungsteam des kleinen Inselstaats gerade bei der Weltmeisterschaft durch die USA begleiten.

Kap Verde ist die „Cinderella Story“ dieser WM, schrieb die „New York Post“ schon früh. Ein Außenseiter qualifiziert sich zum ersten Mal für das wichtigste Turnier der Welt, übersteht dort ungeschlagen die Vorrunde - und fordert jetzt im Sechzehntelfinale auch noch den Weltmeister Argentinien mit dem wohl berühmtesten Fußballer des Planeten heraus (Samstag, 0 Uhr MESZ/MagentaTV).

„Für viele ist er ja der Beste aller Zeiten“, sagte Kap Verdes Trainer Bubista über Messi. Gegen den zu spielen, „macht uns stolz!“

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Kap Verdes Spieler feiern in Houston nach dem 0:0 gegen Saudi-Arabien den Einzug ins WM-Achtelfinale. IMAGO/Trask Smith

Man kann diese „Cinderella Story“ über die Einwohnerzahl der 13 Atlantik-Inseln erzählen (etwa viermal weniger als Sachsen-Anhalt). Oder über den geschätzten Marktwert des gesamten Kaders (etwa 15 Mal weniger als Argentinien). Von all diesem Jubel, Trubel und Staunen hatte Kap Verdes Team in den vergangenen Tagen aber erst einmal genug - und schottete sich bis zum großen Spiel in Miami von der Öffentlichkeit ab.

Zu viel Trubel: Überraschungsteam schottet sich ab

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Spieler, die in den ersten zwei WM-Wochen noch ganz offen über die Visaprobleme ihrer Mutter gesprochen oder mit einem Cowboyhut auf dem Kopf über das Spielfeld getanzt hatten, gaben seit dem letzten Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien keine Interviews mehr. Das erste Training nach der Rückkehr ins Teamquartier in Tampa/Florida fand hinter verschlossenen Türen statt.

Der Einzige, der seitdem vor eine Kamera trat, ist Humberto Bettencourt (51); ein der Fußball-Welt bislang gänzlich unbekannter Mann. Der Co-Trainer von Kap Verde sagte am Rande des Trainingsplatzes, man müsse sich erholen und regenerieren.

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Man kann ein Kap Verde erwarten, das sich selbst treu bleibt. Humberto Bettencourt

Gegen Argentinien „kann man ein Kap Verde erwarten, das sich selbst treu bleibt. Wir werden unsere Spielweise, unsere Identität nicht aufgrund des Gegners ändern“, sagte Bettencourt. Denn Meriten hin und Markwerte her: „Statistiken sind nur Theorie. Uns wurde zu Beginn der WM eine Ein-Prozent-Siegchance gegeben, jetzt sind es vielleicht vier Prozent.“ Ihm sei das egal.

14 Spieler nicht in Kap Verde geboren

Genauso pragmatisch haben die „Blauen Haie“ ihr Überraschungsteam auch aufgebaut. Die halbe Welt kennt mittlerweile die Geschichte von Torwartheld Vozinha und seiner Mutter. Doch der 40-Jährige gehört auch zu einer Minderheit von nur zwölf Spielern innerhalb des WM-Kaders, die überhaupt in Kap Verde geboren wurden.

Die anderen 14 fanden Bubista und Bettencourt weit entfernt in den Niederlanden (6), den USA (1), in Irland (1), Frankreich (3) und in Portugal (3). Überall auf der Welt suchte das Trainerduo nach Fußballprofis mit kapverdischen Wurzeln.

Pico Lopes im WM-Spiel gegen Spanien Witters

Legendär ist mittlerweile die Geschichte des in Irland geborenen und dort für die Shamrock Rovers spielenden Pico Lopes. Der Vater des 34 Jahre alten Abwehrspielers wanderte über Portugal und Belgien auf die grüne Insel aus. Dort arbeitete Lopes erst für eine Bank und wurde dann Fußballprofi, bis ihn Bubista in dem Karrierenetzwerk LinkedIn anschrieb.

Den ersten Kontakt hielt der Verteidiger noch für eine Spam-Nachricht, weil sie in portugiesischer Sprache geschrieben war. Doch neun Monate später versuchte es der Trainer noch einmal auf Englisch. Jetzt spielt Lopes bei einer WM.

Kap Verde: Kaderplanung bei LinkedIn

„Wir haben so viele Spieler, die überall auf der Welt spielen und in verschiedenen Ländern geboren wurden. Und wir kommen alle zusammen mit dem gleichen Ziel: Alles für Kap Verde zu geben“, sagte er während des Turniers. „Das ist eine unglaubliche Fußball-Reise für mich.“

Der Argentinier Pablo Zabaleta (41) gehört zur Expertengruppe der FIFA, die dieses Turnier für den Weltverband analysiert. Er stand im WM-Finale 2014 gegen Deutschland und spielte jahrelang mit Lionel Messi zusammen. Natürlich drückt er seinem Land gegen Kap Verde die Daumen.

Zabeleta sagte in dieser Woche aber auch: „Ich wünsche diesem Team nur das Beste!“ Wenn es Kap Verde bei seiner ersten WM gleich in die K.o.-Phase schaffe, dann sei das „alles dem Trainer zu verdanken. Ein Riesenverdienst! Sie sind sehr gut organisiert. Sie verteidigen sehr gut. Das wird für Argentinien hart.“

Im Januar 2020 begann Bubista seinen Job. In Miami steht er jetzt vor dem größten Spiel in der Fußball-Geschichte seines Landes. „Wir haben gezeigt, dass wir ein kleines Land sind, das für seine Ziele kämpft“, sagte er. Die Botschaft sei: „Nichts ist unmöglich!“ (dpa/eli)