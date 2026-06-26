Nach Abschluss der deutschen Vorrunde zeichnet sich der mögliche Gegner im WM-Sechzehntelfinale immer deutlicher ab. Die größte Wahrscheinlichkeit spricht für ein Wiedersehen mit Paraguay.

Die deutsche Nationalmannschaft hat nur noch drei mögliche Gegner im WM-Sechzehntelfinale - die mit Abstand wahrscheinlichste Option ist ein Duell mit Paraguay.

Die DFB-Auswahl bekommt es als Sieger der Gruppe E in der ersten K.-o.-Runde mit einem Vorrundendritten zu tun. Durch die Ergebnisse von Donnerstag (Ortszeit) sind nur noch Paraguay, Schottland und Schweden als potenzielle Kontrahenten übriggeblieben.

Paraguay in den meisten Szenarien vorne

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Für die Verteilung der Gruppendritten auf die Sechzehntelfinals gibt es aufgrund des FIFA-Modus insgesamt 495 Szenarien, davon sind inzwischen nur noch 51 übrig. 45 davon sehen Paraguay als nächsten Gegner der Mannschaft von Julian Nagelsmann, die am Donnerstag mit 1:2 gegen Ecuador verlor. Für Schottland als Gegner gibt es noch fünf Szenarien, für Schweden nur eins.

Die endgültige Entscheidung könnte bereits in den WM-Partien am Freitag fallen (Ortszeit). Es ist aber auch möglich, dass der deutsche Gegner erst am letzten Tag der Vorrunde am Samstag (Ortszeit) fix ist.

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Mehrere Teams scheiden als Gegner aus

Keine Option mehr als deutsche Gegner sind die Niederlande, Japan und Australien, die allesamt nicht Platz drei in ihren Gruppen belegen. Das gilt auch für Südkorea und Bosnien-Herzegowina, die zwar in ihren Gruppen jeweils Rang drei belegen, aber durch die komplizierte Zuteilung nicht mehr infrage kommen.

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Erinnerungen an das WM-Duell 2002

Das deutsche Sechzehntelfinale steigt bereits am Montag (22.30 Uhr/MESZ) in Foxborough bei Boston.

Das bislang letzte WM-Duell zwischen Deutschland und Paraguay war bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea. Damals siegte die DFB-Elf im Achtelfinale dank eines späten Treffers von Oliver Neuville und schaffte es im Anschluss bis ins Endspiel. Dieses ging mit 0:2 gegen Brasilien verloren. (dpa/ggg)