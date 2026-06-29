Brasiliens Fußballikone Ronaldo blickt ohne Groll auf das Wettschießen der Stars bei der WM. Der frühere Angreifer, der bis 2014 die Rangliste der WM-Rekordtorschützen mit 15 Treffern angeführt hatte, sieht die Torejagd von Lionel Messi, Kylian Mbappé oder Harry Kane auch als Beleg dafür, „dass Fußball letztendlich mehr ist als nur Zahlen. Man muss auch an das Vermächtnis denken, das man hinterlässt“, sagte der 49-Jährige im Interview mit L'Équipe.

Ronaldo war 2014 von Miroslav Klose (16 Tore) abgelöst worden. Inzwischen führt Messi (19) die Bestenliste vor dem früheren DFB-Angreifer und Mbappé (16) an. Sowohl Englands Kane (11) als auch Portugals Cristiano Ronaldo (10) könnten bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada noch an Ronaldo vorbeiziehen. „Es erinnert mich daran, dass alle Rekorde dazu da sind, gebrochen zu werden“, sagte er.





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Messi und Mbappé seien „zweifellos Spieler, die über Statistiken hinausgehen und es verdienen, die Rekordtorschützen des Wettbewerbs zu sein“. Argentiniens Superstar sei „einer der größten Spieler in der Geschichte des Fußballs und auch heute noch einflussreich und spielentscheidend“, betonte Ronaldo, Weltmeister von 2002: „Was Mbappé angeht, erinnert mich sein Spielstil an mich selbst in meiner besten Zeit. Er ist einer der größten Spieler im heutigen Fußball und ein natürlicher Erbe der Legenden des Sports.“ (sid)