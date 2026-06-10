2014 sang sie mit den Weltmeistern auf der Berliner Fanmeile „Atemlos“. Zwölf Jahre später kann sich Helene Fischer eine Rückkehr auf die große Fußball-Bühne durchaus vorstellen – falls die DFB-Elf wieder den ganz großen Coup landet.

Helene Fischer empfing mit ihrem Song Atemlos die deutsche Nationalmannschaft schon einmal. Damals als Weltmeister. imago sportfotodienst

Sollte Deutschland bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada tatsächlich den Titel holen, wäre Helene Fischer offenbar bereit für eine Neuauflage ihres legendären Auftritts mit der Nationalmannschaft.

Auf die Frage, ob sie bei einem WM-Triumph erneut auf einer Fanmeile auftreten würde, antwortete die 41-Jährige im Gespräch mit der „Bild“: „Wenn sich das zeitlich ausgeht, auf jeden Fall. Ja.“

Erinnerung an den WM-Sommer 2014

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Viele Fußballfans erinnern sich noch an den Sommer 2014: Nach dem Finalsieg gegen Argentinien feierte die DFB-Auswahl auf der Berliner Fanmeile gemeinsam mit Hunderttausenden Fans. Mitten im Jubel stand auch Helene Fischer auf der Bühne und performte ihren Mega-Hit „Atemlos“.

Eine Wiederholung dieses Szenarios dürfte allerdings schwierig werden. Anders als bei früheren Turnieren wird es in Berlin diesmal keine große Fanmeile auf der Straße des 17. Juni geben. Nach Angaben der zuständigen Senatsverwaltung wurde kein entsprechender Antrag eines privaten Veranstalters eingereicht.

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Fischer drückt dem DFB-Team die Daumen

Trotzdem fiebert die Sängerin mit der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit. Für die WM hat Helene Fischer sogar wieder eine musikalische Verbindung zum Turnier: Ihr Song „Heute Nacht“ begleitet die Übertragungen bei MagentaTV.

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Während die Nationalmannschaft in Nordamerika um den Titel kämpft, startet Fischer selbst ihre große Open-Air-Tournee. Bis Mitte Juli steht sie in zahlreichen Stadien auf der Bühne – unter anderem in Berlin, München, Köln, Frankfurt und Stuttgart.

Für die Sängerin ist die Tour etwas Besonderes: 2026 feiert ihr Debütalbum „Von hier bis unendlich“ sein 20-jähriges Jubiläum. Ob am Ende vielleicht sogar noch eine WM-Feier dazukommt, hängt nun vor allem von der deutschen Nationalmannschaft ab. (dpa/ggg)