Während in den USA, Mexiko und Kanada die Weltmeisterschaft beginnt, müssen zahlreiche große Namen zuschauen. Verletzungen, verpasste Qualifikationen oder überraschende Nicht-Nominierungen sorgen dafür, dass eine ganze Star-Mannschaft nicht dabei ist.

Die Spieler der Squadra Azzurra wussten, was für ihre Nation auf dem Spiel stand. IMAGO/Alfio Marino

Wenn die WM startet, werden Millionen Fans einige der bekanntesten Gesichter des Weltfußballs vermissen. Aus den Ausfällen ließe sich problemlos eine hochkarätige Mannschaft zusammenstellen – mit Champions-League-Siegern, Europameistern und Weltstars.

Besonders bitter ist die Situation für Italien. Die Squadra Azzurra hat die Qualifikation erneut verpasst und nimmt damit zum dritten Mal in Folge nicht an einer Weltmeisterschaft teil.

Weltklasse im Tor und in der Abwehr

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Im Tor steht mit Gianluigi Donnarumma einer der besten Keeper der Welt. Der Europameister und Champions-League-Sieger hat zwar bereits über 80 Länderspiele absolviert, wartet aber weiterhin auf seine erste WM-Teilnahme.

Auch die Abwehr könnte sich sehen lassen. Harry Maguire fehlt überraschend im englischen Kader von Trainer Thomas Tuchel. Der Innenverteidiger zeigte sich über seine Nicht-Berücksichtigung enttäuscht und erhielt sogar öffentlich Unterstützung von seiner Ehefrau.

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Dazu kommen Raphaël Guerreiro, der es nicht in Portugals WM-Aufgebot schaffte, sowie Spaniens Routinier Dani Carvajal, dessen internationale Karriere sich langsam dem Ende zuneigt. Brasiliens Éder Militão verpasst das Turnier dagegen verletzungsbedingt.

Verletzungen und verpasste Träume

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Im Mittelfeld sorgt vor allem der Ausfall von Christoph Baumgartner für Schlagzeilen. Der Österreicher verletzte sich kurz vor der WM schwer und muss lange pausieren.

Dominik Szoboszlai wäre ebenfalls gerne dabei gewesen. Doch Ungarn scheiterte in der Qualifikation und verpasste die Endrunde denkbar knapp.

Auch Serge Gnabry muss erneut auf ein großes Turnier verzichten. Der Bayern-Star zog sich kurz vor Saisonende eine schwere Muskelverletzung zu und fällt für die WM aus.

Lewandowski und Suarez bei der WM nur Zuschauer

Besonders prominent besetzt ist der Angriff dieser „Nicht-WM-Elf“. Khvicha Kvaratskhelia gehört zu den wertvollsten Spielern der Welt, schaffte mit Georgien aber nicht die Qualifikation.

Noch schmerzhafter dürfte das Fehlen von Robert Lewandowski sein. Polens Rekordtorjäger scheiterte in den Play-offs und wird vermutlich seine letzte Chance auf eine weitere WM verpasst haben.

Komplettiert wird die Star-Offensive von Luis Suárez. Der uruguayische Stürmer wollte unbedingt noch einmal bei einer Weltmeisterschaft spielen, erhielt von Nationaltrainer Marcelo Bielsa jedoch keine Nominierung.

Eine Elf voller Titel – aber ohne WM

Europameister, Champions-League-Sieger, Weltstars und Rekordspieler: Die Liste der prominenten WM-Abwesenden ist außergewöhnlich lang. Während andere Nationen in Nordamerika um den Titel kämpfen, bleibt diesen Fußball-Größen nur die Zuschauerrolle.

Für viele von ihnen könnte es sogar die letzte verpasste Chance auf eine Weltmeisterschaft gewesen sein. (dpa/ggg)