Wontorra, Sedlaczek & Co.: Sie moderieren die WM 2026 bei ARD, ZDF und Magenta

Natürlich werden auch bei der Fußball-WM 2026 wieder alle Spiele live im deutschen Fernsehen zu sehen sein. ARD, ZDF und Magenta TV übertragen die Partien und haben ein großes Team aus Moderatoren, Kommentatoren und Experten zusammengestellt. Unter ihnen befinden sich dabei neben bekannten Gesichtern wie Esther Sedlaczek, Lea Wagner oder Laura Wontorra auch mehrere aus Hamburg und dem Norden. Die MOPO gibt einen Überblick, wer als Moderator und Kommentator bei der WM am Start ist und wer welchen Job im TV übernehmen wird.

Esther Sedlaczek (ARD): Star-Moderatorin live vor Ort

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Für die ARD wird die langjährige Moderatorin Esther Sedlaczek bei der WM live vor Ort sein und aus den Stadien in den USA, Kanada und Mexiko moderieren. Die 40-Jährige begleitete unter anderem schon die WM 2022 und die EM 2024 und zählt inzwischen zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen TV. Sedlaczek lebt in München und arbeitete viele Jahre für Sky, bevor sie 2021 zur ARD wechselte.

Lea Wagner (ARD): Skisprung-Expertin bei der Fußball-WM

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Im ARD-Studio führt Lea Wagner als Moderatorin durch die Hauptsendungen. Mit gerade mal 31 Jahren gilt sie bereits als eine der erfolgreichsten deutschen Sportmoderatorinnen und präsentiert unter anderem die „Sportschau“ im Ersten. Eigentlich ist Wagner im Skispringen zu Hause, die Bremerin gehört aber auch schon seit einigen Jahren zum Fußball-Team der ARD. Bei vergangenen Turnieren war sie Vor-Ort-Moderatorin im deutschen Quartier.

Jochen Breyer (ZDF): Viel Erfahrung im WM-Studio

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Im ZDF-Studio sitzt mit Jochen Breyer einer der erfahrensten deutschen Moderatoren. Der mehrfach ausgezeichnete Sportjournalist ist seit vielen Jahren als Moderator bei Welt- und Europameisterschaftenj dabei und führt im Zweiten auch in diesem Sommer durch den Fußball-Abend. Der 43-Jährige lebt in München und kommt im WM-Studio in Berlin gemeinsam mit Katrin Müller-Hohenstein zum Einsatz.

Katrin Müller-Hohenstein (ZDF): Ein Fußball-Urgestein

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Seit Jahrzehnten moderiert Katrin Müller-Hohenstein verschiedene Sportveranstaltungen im ZDF, und steht schon seit den Olympischen Spielen 2008 für den Sender vor der Kamera. Für die 60-Jährige ist ein großes Turnier wie die WM fast schon Routine. In diesem Jahr ist die Münchnerin wieder als Moderatorin zu sehen und präsentiert dabei gemeinsam mit Jochen Breyer die ZDF-Übertragungen aus dem Studio.

Johannes B. Kerner (Magenta TV): Der erfahrene Chef

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Mit Johannes B. Kerner hat die Telekom einen der erfahrensten Moderatoren der vergangenen Jahrzehnte verpflichtet. Bei Magenta TV führt der in Hamburg-Winterhude lebende Familienvater täglich durch das Programm und moderiert als sogenannter „Leit-Moderator“ durch die wichtigsten Sendungen. Der 61-Jährige ist sonst für das ZDF tätig, nimmt bei der WM aber im Magenta-Studio Platz.

Laura Wontorra (Magenta TV): Die zweite Leit-Moderatorin

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Laura Wontorra ist neben Johannes B. Kerner die zweite Leit-Moderatorin im Studio von Magenta TV. Die Tochter der Moderatoren-Legende Jörg Wontorra ist in Bremen geboren und lebt seit ihrem Studium in Köln, wo die 37-Jährige seit vielen Jahren moderiert – zunächst in der Unterhaltung und inzwischen im Sport. Während der Bundesliga-Saison ist sie bei RTL und DAZN zu sehen.

Alex Schlüter (ARD): Experte im deutschen WM-Quartier

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Die Aufgabe von Alex Schlüter wird es sein, Fans und Spieler ganz nah zusammenzubringen. Er berichtet für die ARD live aus dem deutschen WM-Quartier in Winston-Salem (USA). Für den 41-Jährigen aus Göttingen ist es die erste Weltmeisterschaft, er war viele Jahre lang das Gesicht beim Streaming-Anbieter DAZN. Seit 2025 arbeitet Schlüter nun für die ARD und kümmert sich dort neben Fußball auch um Handball.

Lili Engels (ZDF): Hamburgerin moderiert ihre erste WM

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Für Lili Engels wird es die erste WM vor der Kamera. Die Hamburgerin, schon seit einigen Jahren bei Sport1 zu sehen, moderiert seit rund einem Jahr für das ZDF-„Sportstudio“ und fliegt jetzt für den Sender in die USA, um live vom DFB-Quartier aus Winston-Salem zu berichten. Außerdem wird die 29-Jährige als jüngste Moderatorin aus den Stadien vor Ort zum Einsatz kommen.

Nils Kaben (ZDF): Bekannt wurde er dank Toni Kroos

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Nils Kaben moderiert schon seit vielen Jahren für das ZDF bei diversen Großereignissen, darunter mehr als ein Dutzend Olympische Spiele sowie zahlreiche Welt- und Europameisterschaften. Für Schlagzeilen sorgte der 58-Jährige beim Champions-League-Finale 2022, als er von Toni Kroos für seine „Scheißfragen“ kritisiert wurde. Der Berliner ist dieses Jahr wieder einer der ZDF-Reporter vor Ort in den USA.

Amelie Stiefvatter (ZDF): Shootingstar als Moderatorin

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In den vergangenen Jahren war Amelie Stiefvatter immer häufiger im ZDF zu sehen. Zunächst bei der WM 2022, dann bei der Frauen-WM 2023 und schließlich bei der EM 2024 in Deutschland – jeweils als Reporterin vor Ort. Diese Rolle bekommt die 35-Jährige aus Berlin auch bei diesem Turnier wieder, bei dem sie gemeinsam mit Alexander Ruda per Live-Schalten berichten wird.

Alexander Ruda (ZDF): Ein Nordlicht vor Ort beim DFB

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Neben Amelie Stiefvatter versorgt auch Alexander Ruda die ZDF-Zuschauer mit Live-Schalten vor Ort. Der gebürtige Kieler ist sonst eher im Wintersport tätig und moderierte mehrfach bei den Olympischen Winterspielen für das Zweite, war aber bereits bei der WM 2022 in Katar als Reporter im Einsatz. Außerdem ist er im Hintergrund als Autor für das ZDF tätig.

Thomas Wagner (Magenta TV): Routinierter Moderator

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Thomas Wagner moderierte bereits zahlreiche Welt- und Europameisterschaften, sowohl im Fußball als auch im Eishockey und im Handball. Zudem tritt der 54-Jährige bei Firmenveranstaltungen auf und ist Host verschiedener Talkshows. Für Magenta TV begleitet er die DFB-Elf im Quartier in Winston-Salem (USA) und soll den Fans von dort aus exklusive Einblicke präsentieren.

Anna Kraft (Magenta TV): Moderatoren-Paar bei der WM

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Dank Anna Kraft wird es bei der WM ein Moderatoren-Paar geben – denn sie ist die Partnerin von Wolff Fuss, der ebenfalls für Magenta TV kommentiert. Die in München lebende Ex-Leichtathletin moderierte bereits für Ran, Sat.1, das ZDF, Eurosport, Amazon Prime und jüngst für RTL. Bei der Weltmeisterschaft ist die 40-Jährige nun erneut Teil des Moderatorinnen-Teams der Telekom.

Malte Völz (ARD): Neues Gesicht für die späten Spiele

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Mit Malte Völz werden die Fans in der ARD ein weitgehend neues Gesicht sehen. Der 1Live-Radiomoderator ist Gastgeber im WM-Studio bei den späten Spielen in der Nacht und löst dort Lea Wagner nach den frühen Spielen ab. Völz, 31 Jahre alt, stammt aus dem Norden – aus Rotenburg an der Wümme – und war bei der EM 2024 bereits als Sidekick in der Late-Night-Quizshow von Stephanie Müller-Spirra und Arnd Zeigler in der ARD zu sehen.

Florian Zschiedrich (ZDF): DFB-Schalten für früh morgens

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Mit Florian Zschiedrich schickt das ZDF einen Mann in die USA, der eigentlich nicht aus dem Fußball-Bereich stammt. Der 40-Jährige, ursprünglich vom „ZDF-Morgenmagazin“, kommentiert zwar schon viele Jahre auch für das „Aktuelle Sportstudio“ – allerdings im Handball. Gleichzeitig war der Berliner aber auch bei der EM 2016 und der WM 2018 bereits als Live-Reporter vom DFB für das „Morgenmagazin“ tätig. Das soll er auch diesmal wieder tun.

Anna Sara Lange (Magenta TV): Internationale Reporterin

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Die international vertraute Anna Sara Lange ist bei der WM ebenfalls Live-Reporterin vor Ort. Die 44-Jährige hat in Schweden und Spanien studiert und spricht nach eigenen Angaben sechs Sprachen fließend. Seit vielen Jahren bereits ist die Cellerin bei Sky als On-Field-Moderatorin zu sehen und wird diese Rolle bei der Weltmeisterschaft nun auch für Magenta TV ausüben.

Kamila Benschop (Magenta TV): Ihr Mann wurde nicht für die WM nominiert

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Auch Kamila Benschop hätte Teil eines Traumpaars bei der WM 2026 sein können. Ihr Mann jedoch, der niederländische Fußballprofi Charlison Benschop, wurde nicht für das Aufgebot von Überraschungsteam Curaçao nominiert. Im Gegensatz zu der 39-Jährigen, einer gebürtigen Polin, die schon seit 2019 für Magenta TV als Reporterin tätig ist und wie bei der EM 2024 vor Ort berichtet.

Jan Henkel (Magenta TV): Experte für die Taktik

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Mit Jan Henkel ist bei Magenta TV ein weiterer alter Hase am Start, der Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten Bundesliga-Berichterstattung bei DSF, Sport1, Sky und Eurosport mitbringt. Der 52-Jährige lebt in München und soll bei der WM 2026 vor allem der Taktik- und Analyse-Moderator sein, also ein Bindeglied zwischen Moderation und den taktischen Experten des Senders.

WM in der ARD: Moderatoren und Kommentatoren im TV

Die ARD überträgt unter anderem das erste Gruppenspiel der WM-Vorrunde von Deutschland gegen Curaçao (Sonntag, 14. Juni, 19 Uhr) live aus Houston. Außerdem ist das dritte und letzte deutsche Vorrundenspiel gegen Ecuador (Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr) live im Ersten zu sehen. In der K.o.-Runde zeigt die ARD dann ein mögliches deutsches Achtelfinale sowie ein mögliches Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Im Einsatz sind dabei folgende ARD-Kommentatoren:

Tom Bartels (60, Köln)

(60, Köln) Christina Graf (40, Lennestadt)

Philipp Sohmer (50, Stuttgart)

Zudem wird es eine Radio-Übertragung in der ARD geben. Folgende Kommentatoren sind dort zu hören:

Michael Augustin (NDR)

(NDR) Stephanie Baczyk (RBB)

(RBB) Holger Dahl (WDR)

(WDR) Philipp Hofmeister (HR)

(HR) Martina Knief (HR)

(HR) Luise Kropff (WDR)

(WDR) Thomas Kunze (MDR)

(MDR) Jens-Jörg Rieck (SWR)

(SWR) Jan Wochner (WDR)

(WDR) Florian Winkler (SWR)

Zumindest im Radio hören die Fans mit Michael Augustin also eine Hamburger Stimme.

WM im ZDF: Moderatoren und Kommentatoren im TV

Im ZDF läuft das allererste Spiel der WM 2026: das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (Donnerstag, 11. Juni, 21 Uhr). Ferner sind im Zweiten das zweite deutsche Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Samstag, 20. Juni, 22 Uhr) sowie ein mögliches deutsches Sechzehntelfinale und ein mögliches deutsches Viertelfinale live zu sehen. Zudem zeigt das ZDF die Live-Übertragung des WM-Finals am 19. Juli (21 Uhr). Im Einsatz sind dabei folgende ZDF-Kommentatoren:

Claudia Neumann (62, Düren)

(62, Düren) Gari Paubandt (37, Berlin)

(37, Berlin) Oliver Schmidt (54, Wiesbaden)

(54, Wiesbaden) Martin Schneider (59, Wuppertal)

WM bei Magenta: Moderatoren und Kommentatoren im TV

Nur bei Magenta TV laufen ausnahmslos alle Spiele der WM 2026 – darunter natürlich auch das Eröffnungsspiel, das Finale und die deutschen Spiele. Zusätzlich hat sich die Telekom etwas Besonderes einfallen lassen und bietet etwa eine türkische Kommentar-Option für die Spiele der Türkei an. Wer diese für Magenta TV begleitet, ist eine Woche vor Turnierstart noch nicht öffentlich bekannt. In deutscher Sprache im Einsatz sind folgende Kommentatoren:

Julian Engelhard (37, München)

(37, München) Jonas Friedrich (46, München)

(46, München) Wolff Fuss (49, München)

(49, München) Marco Hagemann (49, München)

(49, München) Markus Höhner (60, Köln)

(60, Köln) Alex Klich (38, Rosenheim)

(38, Rosenheim) Cornelius „Corni“ Küpper (34, Dortmund)

(34, Dortmund) Robby Hunke (42, Köln)

(42, Köln) Jan Platte (49, Vechta)

(49, Vechta) Christina Rann (45, Hamburg)

(45, Hamburg) Christian Straßburger (37, Köln)

(37, Köln) Benni Zander (37, Leipzig)

Mit Christina Rann ist auch eine Hamburgerin und frühere HSV-Stadionsprecherin mit dabei. Außerdem sind mit Paul Fischer („Paulomuc“), Eleni Frommann, Conan Furlong und Max Giesen vier Social-Media-Influencer als offizielle Content Creator für die Telekom im Einsatz.