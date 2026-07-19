Das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien soll nicht nur auf dem Platz ein Höhepunkt werden. Die FIFA setzt beim Endspiel in New Jersey auf ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm, prominente Gäste und neue Elemente aus dem US-Sport.

Ein Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft ist immer etwas Besonderes. Das Endspiel in New Jersey am Sonntag (21 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) zwischen Titelverteidiger Argentinien um Lionel Messi und Europameister Spanien mit Youngster Lamine Yamal wartet aber nicht nur in sportlicher Hinsicht mit Hinguckern auf. Das Entertainment ist für den Weltverband FIFA mindestens auf einem Level mit dem Sportlichen, wie das Ablaufprotokoll nahelegt. Eine Übersicht.

90 MINUTEN:

So lange dauert(e) ein Fußballspiel – aber eben auch die Schlussfeier vor dem Finale. Die FIFA hielt sich mit Details zurück, doch bereits das Aufgebot der Stars verheißt einiges ab 13.30 Uhr Ortszeit: Die Popstars Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams sind dabei, auch der Streamer IShowSpeed sowie Hollywood-Star Tom Cruise sind angekündigt. Für Patriotismus mit Stars and Stripes ist ebenfalls gesorgt: Grammy- und Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson wird die US-Hymne singen, Tenor Christopher Macchio laut FIFA „eine besondere Version von ‚America the Beautiful‘ präsentieren“. Die Stadiontore öffnen deswegen bereits um 11 Uhr Ortszeit.

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Argentiniens Fans können das WM-Finale kaum erwarten. IMAGO / ZUMA Press

DONALD TRUMP:

Eine frühzeitige Anreise ist jedem Inhaber der teils sündhaft teuren Tickets zu empfehlen, denn beim 104. und letzten Spiel der XXL-WM wird auch Donald Trump erstmals persönlich erscheinen. Wer bei vorherigen Besuchen des US-Präsidenten bei Sportveranstaltungen dabei war, weiß was das bedeutet: Alles dauert ein bisschen bis sehr viel länger, die Sicherheit (Trumps) will es so.

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Neben Trump, der trotz widersprüchlicher Selbstbezeugung wohl eher kein Tiefenkenner des Fußballs ist, und Fußball-Honoratioren um FIFA-Präsident Gianni Infantino nehmen auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs auf der Ehrentribüne Platz. Ihr Kommen haben u.a. Spaniens König Felipe VI. und die Regierungschefs der Co-Gastgeber Mexiko (Claudia Sheinbaum) und Kanada (Mark Carney) angekündigt. Aus der deutschen Sport- und Politikprominenz wird – knapp drei Wochen nach dem deutschen Ausscheiden im Sechzehntelfinale – niemand erwartet.

Donald Trump und Gianni Infantino gemeinsam im Weißen Haus. IMAGO / ABACAPRESS

HALBZEITSHOW:

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Nach der ersten Spielhälfte stehen wieder Musik und Entertainment im Vordergrund: Wie beim Super Bowl im American Football wird es erstmals eine Halbzeit-Show geben. Allein: Die 15 Minuten Zeitraum, die ein Fußballspiel dazu seit Anbeginn des Spiels böte, werden kaum ausreichen – denn erwartet werden die Pop-Megastars Shakira, Madonna und Justin Bieber, dazu die südkoreanische Band BTS, der nigerianische Musiker Burna Boy, der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel, die Band Coldplay und ein New Yorker Grundschulchor.

POKALÜBERGABE UND RINGE:

Ist der neue Weltmeister ermittelt, beginnt der letzte Part des weltweit übertragenen Protokolls. Trump wird im Beisein von Infantino den WM-Pokal übergeben, das ist bereits bekannt. Dazu gibt es eine weitere Neuerung, die dem US-Sport entlehnt ist: Für die Weltmeister gibt es auffällige vergoldete Ringe, sogenannte Championship Rings. Ob die FIFA durch diese die Siegermedaillen ersetzt, die traditionell jeder Spieler und jedes Staff-Mitglied erhält, ist noch offen. (SID/ggg)