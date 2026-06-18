WM-Fieber bei den Gastgebern: Rekordquote in den USA, in Mexiko fast alle vorm TV

Die Fußball-Weltmeisterschaft sorgt nicht nur in den Stadien für Begeisterung. Auch vor den Bildschirmen verfolgen Millionen Menschen das Turnier. In den drei Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada wurden bereits in der ersten WM-Woche außergewöhnlich hohe Einschaltquoten gemessen.

Das Auftaktspiel der USA wurde zum meist gesehenen WM-Spiel des Landes. Witters

Seit knapp einer Woche läuft die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada – und stößt in den drei Gastgeberländern auf großen Anklang bei den Fans. Wie der Weltverband FIFA am Mittwoch mitteilte, wurden bei den TV-Einschaltquoten in den ersten Tagen gar einige nationale und internationale Bestmarken aufgestellt.

USA feiern Rekordwert beim Auftaktsieg gegen Paraguay

So sahen durchschnittlich 27,5 Millionen US-Zuschauer den 4:1-Auftaktsieg der USA gegen Paraguay. Die Partie wurde damit zum bislang meistgesehenen WM-Spiel, das in den Vereinigten Staaten übertragen wurde.

Anzeige

Die Zahl unterstreicht das große Interesse am Heimturnier und die wachsende Popularität des Fußballs in den USA.

Mexikos Eröffnungsspiel lockt Millionen vor die Bildschirme

Anzeige

Eine außergewöhnlich hohe Quote erzielte auch das Eröffnungsspiel der mexikanischen Mannschaft gegen Südafrika (2:0) vor den heimischen Geräten.

Im Schnitt sahen 23,4 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil lag bei beeindruckenden 72,1 Prozent. Eine höhere Quote erzielte ein WM-Spiel in Mexiko zuletzt vor der Jahrhundertwende.

Anzeige

Auch Kanada verfolgt den WM-Start mit großem Interesse

Den Auftakt der kanadischen Mannschaft gegen Bosnien-Herzegowina sahen laut FIFA 3,1 Millionen Menschen im Land des Co-Gastgebers.

Damit sorgt das Turnier in allen drei Gastgebernationen bereits in den ersten Tagen für starke Resonanz und bestätigt die große Vorfreude auf die Weltmeisterschaft in Nordamerika.(sid/ggg)



