Weltstars und ganz viele Hamburger! Das sind die TV-Experten bei der WM 2026

Natürlich werden auch bei der Fußball-WM 2026 wieder alle Spiele live im deutschen Fernsehen zu sehen sein. ARD, ZDF und Magenta TV übertragen die Partien und haben ein großes Team aus Moderatoren, Kommentatoren und Experten zusammengestellt. Unter ihnen befindet sich neben bekannten Ex-Bundesliga-Stars wie Jürgen Klopp oder Bastian Schweinsteiger auch ganz viel Expertise aus Hamburg. Die MOPO gibt einen Überblick, wer als Experte bei der WM am Start ist und wer welchen Job im TV übernehmen wird.

„Mit qualitativ hochwertigen Experten schafft man Aufmerksamkeit“, weiß ZDF-Sportchef Yorck Polus. Deshalb hat er genau wie die ARD und Magenta TV eine Reihe an bekannten Namen für die WM-Berichterstattung in den USA, Kanada und Mexiko engagiert. Vor allem die Telekom mit Experten wie Jürgen Klopp, Thomas Müller oder Mats Hummels brüstet sich selbst als „das Weltmeister-Team der Expertinnen und Experten“, wie TV-Chef Arnim Butzen jüngst ankündigte. Die MOPO stellt die TV-Fachleute der WM 2026 vor.

Jürgen Klopp (Magenta TV): Ein Star-Experte für die WM

WITTERS

Die Verpflichtung von Jürgen Klopp als TV-Experten von Magenta TV hat für großes Aufsehen gesorgt. Immerhin ist der frühere Star-Trainer des FC Liverpool, der im Laufe des Turniers seinen 59. Geburtstag feiern wird, weltweit bekannt und beliebt. Er hätte „einfach Lust darauf, noch mal in die Expertenrolle zu schlüpfen“, begründet Butzen die Zusage des Welttrainers und Champions-League-Siegers.

Bastian Schweinsteiger (ARD): Der erfahrene Weltmeister

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Bastian Schweinsteiger führt gleich eine ganze Reihe von Experten an, die 2014 gemeinsam in Brasilien selbst Weltmeister wurden. Schon seit vielen Jahren ist der 41-Jährige fester Bestandteil der ARD-Fußball-Übertragungen und tritt regelmäßig als Experte auf. Bei der WM 2026 wird er live vor Ort in den USA sein – im Gegensatz zu seinem Bruder Tobias, der bei Magenta TV im Studio tätig ist.

Thomas Müller (Magenta TV): Fan-Liebling kennt die USA

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Auf Thomas Müller freuen sich viele Fans. Denn der langjährige Nationalspieler und Bundesliga-Profi beim FC Bayern ist ein Publikumsliebling – und kennt die USA wie kaum ein anderer Experte. Immerhin spielt er selbst in der Major League Soccer (MLS). Der 36-Jährige kündigte für seinen ersten Experten-Job „die klare Kante und das offene Visier“ an. Bei der letzten WM 2022 in Katar stand er sogar noch selbst für Deutschland auf dem Feld.

Christian Streich (ZDF): Comeback des Kult-Trainers

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Mit dem Engagement von Christian Streich ist dem ZDF ein echter Coup gelungen. Der langjährige Kult-Trainer des SC Freiburg tritt erstmals seit seinem Rücktritt 2024 wieder öffentlich in Erscheinung. Mit seinen dann 61 Jahren kann er auf die Expertise von mehr als vier Jahrzehnten im Fußball zurückblicken und ergänzt das Experten-Team mit seinem Fachwissen und seiner beliebten authentischen Art.

Mats Hummels (Magenta TV): Fachlich besonders stark

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Mats Hummels, ebenfalls Weltmeister von 2014, engagiert sich schon seit seinem Karriereende als Experte und begleitet die WM 2026 für Magenta Sport. In Fachkreisen gilt der frühere Innenverteidiger als besonders spielintelligent und tritt stets mit großem Fachwissen auf. Durch seine vielen Jahre in der Nationalmannschaft kennt der 37-Jährige viele Spieler aus dem DFB-Kader noch sehr gut.

Thomas Hitzlsperger (ARD): Experte und Co-Kommentator

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Für Thomas Hitzlsperger ist die Rolle als TV-Experte nichts Neues. Schon jahrelang ordnet er die Spiele in der ARD ein und war zudem auch schon häufiger als Co-Kommentator im Einsatz. Diese Doppelrolle wird der 44-Jährige auch bei der WM 2026 ausüben. Der Ex-Nationalspieler ist hauptberuflich als Funktionär tätig, hält Anteile am dänischen Klub Aalborg BK und sitzt im Aufsichtsrat von Hellas Verona (Italien).

Per Mertesacker (ZDF): Analysen mit viel Erfahrung

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Auch das ZDF hat einen Weltmeister von 2014: Per Mertesacker hat bereits viel Erfahrung in der Analyse, ist schon jahrelang im TV als Experte zu sehen. Nach seinem Karriereende 2018 übernahm er beim FC Arsenal die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums. Bei der WM 2026 bildet der 41-Jährige wieder ein Duo mit Christoph Kramer, die beiden sind bereits ein eingespieltes Team vor der Kamera.

Christoph Kramer (ZDF): Die andere Hälfte des Duos

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Christoph Kramer ist die zweite Hälfte des Weltmeister-Duos im ZDF und steht Per Mertesacker bei seinen Analysen in nichts nach. Schon bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sowie bei den Europameisterschaften 2021 und 2024 war der 35-Jährige als Experte mit dabei, die WM 2026 wird der frühere Bundesliga-Profi ebenfalls wieder begleiten. Während der Saison ist er auch bei Amazon Prime Video zu sehen.

Robert Andrich (Magenta TV): Der Last-Minute-Zugang

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Robert Andrich ist ein Last-Minute-Transfer von Magenta – denn er wurde erst wenige Tage vor Turnierstart präsentiert. Der Kapitän von Bayer Leverkusen und 19-fache Nationalspieler soll eine Doppelrolle als Experte und Co-Kommentator einnehmen. Die Telekom-Bosse verpflichteten den 31-Jährigen kurzfristig nach, nachdem er nicht für den deutschen WM-Kader nominiert worden war.

Almuth Schult (ARD): Fachwissen der Ex-HSV-Torhüterin

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Die ARD setzt mit Almuth Schult auch auf Fachwissen aus HSV-Kreisen. Die langjährige Nationaltorhüterin des DFB spielte zu Beginn und zum Ende ihrer Karriere auch in Hamburg, wo sie einst in der Jugend ausgebildet wurde. Mittlerweile ist die 35-Jährige zu einer festen Größe als TV-Expertin geworden und begleitet nun sogar schon ihr fünftes großes Turnier in der ARD.

Tabea Kemme (Magenta TV): Viel Lob für ihre letzte WM

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Mit Tabea Kemme sitzt eine weitere frühere Nationalspielerin und Olympiasiegerin von 2016 als TV-Expertin im Studio. Die vor den Toren Hamburgs in Stade (Niedersachsen) geborene Abwehrspielerin ordnet sonst das Geschehen für Sky oder Amazon Prime Video ein. Bei der WM 2022 in Katar war die 34-Jährige hingegen schon einmal für Magenta tätig und bekam damals viel Lob für ihre Expertise.

Fritzy Kromp (ZDF): Auch als Werder-Trainerin ist sie dabei

WITTERS

Dass Friederike „Fritzy“ Kromp inzwischen die Bundesliga-Frauen von Werder Bremen trainiert, hindert sie nicht daran, auch bei der WM 2026 als ZDF-Expertin im Einsatz zu sein. Schon 2022 sowie bei der Heim-EM 2024 übte die 41-Jährige diese Tätigkeit aus, zuletzt ebenfalls an der Seite von Per Mertesacker und Christoph Kramer. Die vierfache U17-Europameisterin soll vor allem fundierte Spielanalysen beitragen.

René Adler (ZDF): Ex-HSV-Keeper analysiert früh morgens

WITTERS

René Adler muss bei dieser WM wieder besonders früh aufstehen. Für das ZDF ist der frühere HSV-Torhüter als Experte im „ZDF-Morgenmagazin“ und im „ZDF-Mittagsmagazin“, wie schon bei der EM 2024 in Deutschland. Der 41-Jährige wird daher nicht während der klassischen Live-Übertragungen der Spiele zu sehen sein, gehört aber genauso zum Experten-Pool des ZDF.

Patrick Ittrich (Magenta TV): Klartext vom Hamburger Schiri

WITTERS

Gerade erst hat Patrick Ittrich seine aktive Karriere als Bundesliga-Schiri beendet. Nun wird der Hamburger Ex-Referee als Schiedsrichter-Experte für Magenta TV die strittigen Szenen während der WM einordnen. Der 47-Jährige, hauptberuflich Polizist, kennt diese Rolle bereits – zuletzt hatte ihn die Telekom auch schon für die EM 2021, die WM 2022 und die EM 2024 verpflichtet.

Lutz Wagner (ARD): Ein echter Schiedsrichter-Experte

WITTERS

Kaum einer kennt die Fußballregeln so gut wie Lutz Wagner. Immerhin ist der frühere Bundesliga-Schiedsrichter derzeit Lehrwart des DFB und damit für die Amateur-Unparteiischen in ganz Deutschland zuständig. Als TV-Experte tritt der 63-Jährige zum dritten Mal für die ARD in Erscheinung, auch für Amazon Prime Video ist er mittlerweile Fachmann für Schiedsrichterentscheidungen.

Thorsten Kinhöfer (ZDF): 200 Bundesliga-Spiele Erfahrung

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Thorsten Kinhöfer weiß selbst sehr gut, wie es sich als Schiedsrichter anfühlt – er kennt es aus mehr als 200 Bundesliga-Spielen. Seit einem Jahr kommentiert der 57-Jährige die Entscheidungen der Referees für das ZDF und tut dies nun erstmals auch bei einem großen Turnier. Die WM 2026 ist für ihn also eine Premiere auf ganz großer Bühne als TV-Experte.

Baum, Schweinsteiger, Kneissl (Magenta TV): Die Taktiker

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Mit dem Sidekick-Trio Manuel Baum, Sebastian Kneißl und Tobias Schweinsteiger ergänzt Magenta TV seine Experten-Runde um drei Taktik- und Analyse-Experten. Baum (46) trainierte Augsburg und Schalke in der Bundesliga, Kneißl (43) macht sich als Experte bei DAZN einen Namen und Schweinsteiger (44) war vor einigen Jahren sogar mal Co-Trainer beim HSV.

SRF, ORF, Servus TV: Die WM in Schweiz und Österreich

Auch in Österreich wird die WM 2026 selbstverständlich live übertragen. Mit dabei ist bei den Spielen, die bei ORF und Servus TV laufen, unter anderem auch der frühere HSV-Profi Martin Harnik. Neben ihm treten viele weitere Spieler auf, die einst in der Bundesliga aktiv waren. Diese Experten sind dabei in Österreich zu sehen:

Jasmin Eder

Jan Åge Fjørtoft

Steffen Freund

Martin Harnik

Andreas Herzog

Andreas Ivanschitz

Marc Janko

Florian Klein

Michael Liendl

Roman Mählich

Lisa Makas

Helge Payer

Sebastian Prödl

Herbert Prohaska

Viktoria Schnaderbeck

Peter Stöger

In der Schweiz laufen zudem alle Spiele der WM 2026 im SRF.