Es waren größtenteils positive Gefühle, die nach dem 2:1-Comeback-Sieg der deutschen Nationalmannschaft hochkamen. Gegen die Elfenbeinküste zeigte sich die DFB-Elf von ihrer kämpferischen Seite. Besonders Doppelpacker Deniz Undav glänzte nach Einwechslung mit seiner Willenskraft. Einen Dämpfer gab es dann aber doch: Nico Schlotterbeck musste schon früh behandelt und zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die ersten Prognosen lassen Böses erahnen.

Keiner ist im Aufbauspiel der Deutschen wohl so wichtig wie Schlotterbeck. Beim 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao hatte der BVB-Profi 86 Pässe gespielt, so viele wie sonst kein anderer. Zudem glänzte er mit seinem Tor zum 2:1. Auch gegen die Elfenbeinküste überzeugte Schlotterbeck wieder mit seiner Passqualität und dirigierte das Spielgeschehen gemeinsam mit Defensiv-Partner Jonathan Tah.

Bei diesem Zweikampf mit Amad Diallo verletzte sich Nico Schlotterbeck. picture alliance / Fußball-News Saarland | Sebastian Bach

Alles lief nach Plan, bis der 26-Jährige in einem Zweikampf mit Amad Diallo unglücklich mit dem linken Fuß umknickte und sofort das Gesicht verzog. Wenig später musste er behandelt werden und bekam eine Tablette gereicht, die vermutlich gegen die Schmerzen helfen sollte. In gewohnter Kämpfer-Manier biss Schlotterbeck sich noch für eine knappe halbe Stunde durch, lief jedoch nicht mehr rund.

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Nagelsmann über Schlotterbeck-Verletzung: „Sieht nicht gut aus“

Bis zur Halbzeit hielt er es vor den Augen von Frau Sabrina und Bruder Keven noch aus, dann aber kam Antonio Rüdiger ins Spiel, der bereits im ersten Gruppenspiel eingewechselt worden war. Da hatte er jedoch für rund 20 Minuten gemeinsam mit Schlotterbeck auf dem Platz gestanden, diesmal ersetzte er ihn. „Er hat seine Rolle gut ausgefüllt“, lobte Mats Hummels Rüdiger bei Magenta TV nach dem 2:1-Sieg. „Er hat sich in diesen Fights aufgerieben, die sind natürlich auch seine Stärke. Er hat das sehr unaufgeregt und gut gemacht.“

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Und er könnte wohl zur Dauerlösung werden müssen. Schlotterbeck „hat was am Innenband und muss morgen ins MRT. Das sieht leider nicht ganz so gut aus“, äußerte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann wenige Minuten nach Abpfiff über den Stand der Dinge. Ob es sich um eine Verletzung am Knie oder am Sprunggelenk handle, konnte nicht gänzlich geklärt werden. Behandelt wurde der Dortmunder am Fuß. Ein Innenbandriss, der laut Magenta TV vermutet werde, wäre wohl in beiden Fällen gleichbedeutend mit dem WM-Aus.

Thomas Müller hob bei Magenta TV derweil Schlotterbecks Qualitäten im Spielaufbau sowie „in der Offensive, bei den Standardsituationen“ hervor. „Toni hat das auch bei den Standardsituationen, aber Nico war natürlich gegen Curaçao ganz klarer Zielspieler bei den Ecken. Das muss sich dann erst mal mit Toni wieder einspielen vielleicht, aber ansonsten sind wir auch dort gut besetzt“, erklärte Müller eine mögliche Änderung im Falle eines Ausfalls von Schlotterbeck. Alle Qualitäten des BVB-Stars könne Rüdiger aber doch nicht ersetzen: „Diese Linke-Fuß-Verlagerungsqualität kann man natürlich nicht eins zu eins ersetzen, die haben wir dann halt in der nächsten Zeit nicht.“