Mehr als zehn Millionen Zuschauer verfolgen das Eröffnungsspiel im ZDF. Besonders stark schnitt die Übertragung in der jüngeren Zielgruppe ab.

Das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft zwischen Mexiko und Südafrika hat dem ZDF eine starke Einschaltquote beschert. IMAGO / ZUMA Press

Das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Mexiko und Südafrika hat dem ZDF eine starke Einschaltquote beschert. Den 2:0-Sieg des Co-Gastgebers am Donnerstagabend verfolgten durchschnittlich 10,04 Millionen Menschen.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 46,5 Prozent. Livestreams sowie die Zuschauerzahlen von MagentaTV, wo die Partie ebenfalls übertragen wurde, sind dabei nicht berücksichtigt.

Die Werte zum Auftaktspiel in Mexiko-Stadt übertrafen die Reichweite der Eröffnungspartie der WM 2022 in Katar deutlich. Damals hatten lediglich 6,21 Millionen Zuschauer das Spiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador (0:2) verfolgt. Beim WM-Start 2018 zwischen Russland und Saudi-Arabien (5:0) lagen die Quoten ebenfalls bei rund zehn Millionen.

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WM-Eröffnungsspiel auch bei jungen Zuschauern sehr beliebt

Besonders stark schnitt die Übertragung in der jüngeren Zielgruppe ab. Hier erreichte das ZDF einen Marktanteil von 65,6 Prozent. ARD und ZDF zeigen bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada insgesamt 60 der 104 Partien. Alle Spiele des Turniers werden zudem live bei MagentaTV übertragen.(sid/ggg)

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