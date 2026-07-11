Wirbel vor Norwegen-Kracher: Harry Kane schwärmt von Golf-Runde mit Donald Trump

Englands Kapitän berichtet von einer „ziemlich surrealen Erfahrung“ mit dem US-Präsidenten. Der zeigt sich begeistert von diesem „großartigen Spieler“.

Vor dem Wettschießen der Torjäger gegen Erling Haaland hat Harry Kane von einem ganz anderen Duell berichtet - auf dem Golfplatz mit Donald Trump. Vor 18 Monaten habe ihn der US-Präsident in Palm Beach eingeladen.

„Es war eine ziemlich surreale Erfahrung", erzählte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft auf der Pressekonferenz vor dem WM-Viertelfinale am Samstag (23 Uhr MESZ/MagentaTV) in Miami gegen Norwegen.

US-Präsident Trump mag England-Kapitän Kane „sehr“

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Trump hatte bereits vor einigen Tagen von dem Treffen auf dem Golfplatz berichtet und über den Bayern-Star geschwärmt. Auf seiner Plattform hatte er wie gewohnt in Versalien geschrieben, Kane sei ein „großartiger Spieler“. Später sagte er Reportern, er möge „ihn sehr, er ist ein guter Golfer, er ist wirklich großartig“.

Ich hoffe, ich kann noch so gut spielen wie er, wenn ich in seinem Alter bin. Harry Kane

Kane gab das Kompliment artig zurück. „Er spielt, ehrlich gesagt, ziemlich gut“, sagte er: „Ich hoffe, ich kann noch so gut spielen wie er, wenn ich in seinem Alter bin.“ Aktuell hat der 32-Jährige aber keine Zeit für Golf, jagt er doch dem ersten WM-Titel für England seit 1966 hinterher.

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Gegen Norwegen kommt es zum Duell der Torjäger: Kane hat bislang sechsmal getroffen, Haaland siebenmal. Besser waren nur Argentiniens Weltmeister Lionel Messi und Frankreichs Superstar Kylian Mbappé, die je acht Tore auf dem Konto haben. (sid)