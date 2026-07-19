Spanien ist Weltmeister – doch nach dem 1:0 gegen Argentinien eskaliert die Lage auf dem Rasen. Leandro Paredes verliert die Nerven und kassiert nach Abpfiff eine Rote Karte.

Schlechte Verlierer: Leandro Paredes (2.v.r.) schlägt, eskortiert von Co-Trainer Walter Samuel (r.) und Mitspieler Thiago Almada, den Spanier Gavi nieder. picture alliance / firo Sportphoto / Mexsport | Jorge Martinez

Spanien ist Weltmeister – doch nach dem 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Titelverteidiger Argentinien eskaliert die Situation völlig!

Während die Spanier ihren Triumph feiern wollen, fliegen auf dem Rasen plötzlich die Fetzen. Es kommt zu einer heftigen Rudelbildung, mittendrin: Argentiniens Leandro Paredes, der schon während der Partie mit mehreren unfairen Aktionen aufgefallen war.

Paredes trifft Gavi mit dem Arm im Gesicht

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Zunächst gerät Paredes mit Spaniens Eric Garcia aneinander. Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni versucht noch zu schlichten und hält den spanischen Verteidiger zurück. Dann stürmt Gavi heran!

Der Mittelfeldstar wird zunächst von Thiago Almada gestoppt, gerät kurz darauf aber doch mit Paredes und dessen Teamkollegen aneinander. Im anschließenden Gerangel wird Gavi zu Boden gerungen. Paredes geht danach erneut auf den Barça-Profi los und trifft ihn mit dem Arm im Gesicht.

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„Etwas durchgeknallt“: TV-Experten äußern sich zu Paredes

Die Nerven der Argentinier lagen zu diesem Zeitpunkt ohnehin blank: Mittelfeldstar Enzo Fernández war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem harten Foul mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Nach seinem Schlag gegen Gavi sah auch Paredes nach dem Abpfiff Rot. Ein unwürdiges Ende eines WM-Finals.

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Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme sagte als Expertin bei MagentaTV, bei Paredes sei „etwas durchgeknallt“. Thomas Müller ergänzte, er selbst habe sich in ähnlichen Situationen immer mehr aufs Debattieren konzentriert, „da meine Stärken nie im Nahkampf lagen“.