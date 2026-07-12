Nach dem knappen Sieg mit 2:1 gegen Norwegen hat der Trainer der Engländer schlechte Laune. Bei einem Interview reagiert er auf die Mentalitätsfrage sehr gereizt.

Der Trainer der Three Lions, Thomas Tuchel, war mit der Leistung gegen Norwegen nicht zufrieden. IMAGO/Brazil Photo Press/Vanessa Carvalho

Thomas Tuchel war trotz des Sieges schwer gereizt. Die Reporter-Frage nach angeblich fehlender Mentalität bei seinen Engländern brachte den deutschen Trainer mächtig in Rage.

„Mentalität? Das ist pure Mentalität! Wie können Sie jetzt nach Mentalität fragen? Das ist pure Mentalität. Es geht nicht um Mentalität! Es ist kein Mentalitätsproblem“, konterte Tuchel kurz nach dem 2:1-Sieg der „Three Lions“ nach Verlängerung im WM-Viertelfinale gegen Norwegen am TV-Mikrofon.

Tuchel lobt die Mentalität seiner Engländer

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Und dann ließ Tuchel einen denkwürdigen Spruch folgen: „Das ist pure Mentalität! Das kannst du in Flaschen abfüllen und verkaufen! Warum soll es an der Mentalität liegen? Es liegt an der Qualität unseres Spiels. Das hat mit Mentalität nichts zu tun.“

Zuvor hatte der frühere Bundesliga-Trainer eingeräumt, dass die Engländer sich das Leben gegen das WM-Überraschungsteam aus Norwegen selbst schwer gemacht hätten. „Schlampig, mit vielen technischen Fehlern, nicht schnell genug, nicht repetitiv genug. Wir hatten heute Glück“, bekannte der 52-Jährige. Im WM-Halbfinale treffen die Engländer am Mittwoch auf Titelverteidiger Argentinien. Fazit von Tuchel: „Wir müssen besser spielen.“ (dpa/mkw)