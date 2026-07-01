Die FIFA-Weltrangliste sortiert die besten Fußball-Teams der Welt – aber nicht einfach nur nach Siegen. Dahinter steckt ein komplexes System. Die MOPO erklärt, wie die Bewertung funktioniert.

Fußballfans ist diese Formulierung natürlich längst geläufig: „Deutschland steht auf Platz zehn der FIFA-Weltrangliste.“ Übersetzt heißt das also, dass das DFB-Team die zehntbeste Mannschaft der Welt ist – oder etwa nicht? Tatsächlich nämlich stimmt das nur teilweise. Hinter der Weltrangliste steckt ein komplexes System, um die weltweiten Teams so realistisch wie möglich zu sortieren. Sieg ist nicht gleich Sieg. Und „nur“ bei der WM dabei zu sein, reicht auch nicht aus. Die MOPO erklärt, wie die FIFA-Weltrangliste funktioniert und warum sie so wichtig ist.

Zunächst einmal: Ja, wer auf Platz eins der FIFA-Weltrangliste steht, kann als die beste Mannschaft der Welt angesehen werden. Aktuell ist das der amtierende Weltmeister Argentinien, gefolgt von Vize-Weltmeister Frankreich und Europameister Spanien. Das deckt sich derzeit auch mit der Wahrnehmung vieler Fußballfans. Allerdings ist das nicht immer so – zwischen 2018 und 2022 etwa thronte Belgien fast vier Jahre lang ununterbrochen an der Spitze, ohne je einen Titel gewonnen zu haben. Denn auf dem ersten Rang steht nicht einfach die Mannschaft, die die meisten Länderspiele gewonnen hat.

Der Grund dafür ist das System, das hinter der FIFA-Weltrangliste steckt: das sogenannte Elo-System. Die Bewertung stammt ursprünglich aus dem Schach und gilt seit 2018 auch für die Fußball-Weltrangliste der Männer. Vereinfacht gesagt: Je besser eine Mannschaft ist, desto höher ist ihre „Elo-Zahl“. Und je höher die Elo-Zahl des Gegners , den man besiegt, desto mehr Punkte bekommt man selbst. So kann man sich nicht mit ganz vielen Siegen gegen ganz schlechte Teams nach oben schummeln.

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Die Berechnung der Elo-Zahl in der FIFA-Weltrangliste:

P = P alt + I • (W – W e )

Das sieht erst mal kompliziert aus, ist es aber nicht. Einfach übersetzt: Die Elo-Punktzahl eines Landes (P) ergibt sich aus der alten Elo-Zahl (P alt ) plus dem Ergebnis eines Spiels (W) mit entsprechender Gewichtung (I). Gewichtung bedeutet, dass es eben mehr Punkte für einen Sieg gegen einen stärkeren Gegner gibt. Und das Ergebnis wird nicht einfach nur als Sieg oder Niederlage gewertet, sondern in Abhängigkeit von dem erwarteten Ergebnis (W e ) – also ob damit zu rechnen war, dass die Mannschaft gewinnt, oder ob es eine Sensation ist.

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Deutschland verliert seit WM-Start fast 20 Punkte

Am Beispiel des deutschen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) lässt sich das sehr gut veranschaulichen. Ein Sieg für Deutschland, das zuvor 1726,22 Weltranglistenpunkte hatte, wäre erwartbar gewesen. Aufgrund der Weltranglistenpositionen der beiden Teams lag die Wahrscheinlichkeit für ein deutsches Weiterkommen bei fast 69 Prozent (ganz genau: 68,764542%). Eine Niederlage nach Elfmeterschießen wertet die FIFA immerhin noch als halben Sieg (Ergebnis W = 0,5) und für ein WM-Endrundenspiel vor dem Achtelfinale werden 50 Gewichtungspunkte angerechnet. Damit ergibt sich folgende Änderung in der Weltrangliste für Deutschland:

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1726,22 + 50 • (0,5 – 0,68764542)

= 1716,83 Berechnung für Deutschland

Deutschland verliert also fast zehn Punkte in der Weltrangliste, weil es gegen einen schwächeren Gegner verloren hat. Beim 1:2 gegen Ecuador gab’s sogar 34,24 Punkte Abzug, im Vergleich zum WM-Start hat das DFB-Team jetzt knapp 20 Punkte weniger in der Weltrangliste.

Paraguay springt sieben Plätze nach oben

Genauso lässt sich das auch aus der anderen Perspektive betrachten: Paraguay, zuvor bei 1520,59 Punkten, ging als klarer Außenseiter in die Partie. Der Erwartungswert für einen paraguayischen Sieg (W e ) lag umgekehrt bei nur rund 31 Prozent, genauer bei 0,31235458. Das Ergebnis aber war ein Sieg nach Elfmeterschießen – der als 0,75 gewertet wird (W) – in einem WM-Sechzehntelfinale – das mit 50 Punkten gewichtet wird (I). Damit ergibt sich folgende Änderung in der Weltrangliste für Paraguay:

1520,59 + 50 • (0,75 – 0,31235458)

= 1542,48 Berechnung für Paraguay

Paraguay konnte dank es überraschenden Sieges gegen einen klar besseren Gegner also deutlich mehr Punkte in der FIFA-Weltrangliste sammeln, als wenn sie beispielsweise gegen Liechtenstein oder Kuba gespielt hätten – weil dort die Erwartung zu gewinnen viel größer gewesen wäre. So aber holt Paraguay nur dank dieses einen Sieges gegen Deutschland stolze 21,89 Weltranglisten-Punkte und verbessert sich dadurch um gleich sieben (!) Plätze von 41 auf 34.

Weltrangliste ist wichtig für WM-Auslosungen

Zum Tragen kommt die FIFA-Weltrangliste vor allem dann, wenn es um die Gruppenauslosungen für große Turniere wie die WM, die EM oder die Nations League geht. Dann nämlich werden die Töpfe, mit denen gelost wird, nach dieser Rangliste aufgeteilt. Die besten Mannschaften – also die mit den meisten Weltranglistenpunkten – kommen zusammen in einen Topf, damit sie nicht schon in der Gruppenphase gegeneinander spielen und damit jede Vorrundengruppe ungefähr gleich stark ist.

Als 86. der Weltrangliste war Neuseeland die am schlechtesten bewertete Mannschaft, die die Qualifikation zur WM 2026 geschafft hat. IMAGO/ANDREW CORNAGA

Kritik gibt es an diesem Modus natürlich auch. Skeptiker merken insbesondere an, dass es keine „Bonuspunkte“ für die bloße Qualifikation für eine WM oder für das Überstehen der Gruppenphase gibt. So muss Italien beispielsweise, das bekanntermaßen die WM-Quali verpasst hat, keine Negativpunkte durch Niederlagen bei der Weltmeisterschaft fürchten und verharrt mit 1704,73 Punkten auf Rang 14. Kurioserweise kann es also dazu kommen, dass Italien während der WM in der Weltrangliste sogar nach oben klettert, weil Mannschaften vor ihnen Punkte abgezogen bekommen.

Aktuelle FIFA-Weltrangliste: Argentinien vor Spanien

Offiziell veröffentlicht die FIFA einmal monatlich die Weltrangliste. Zuletzt war das vor dem Start der WM (11. Juni 2026). Die Zwischenstände durch die Berechnungen sind daher alle zunächst unter Vorbehalt, bis die absolvierten Spiele von der FIFA ganz offiziell als internationale Länderspiele anerkannt werden. Aus diesem Grund gilt derzeit noch die folgende Spitze der Weltrangliste:

FIFA-Weltrangliste (Stand: 11.06.2026) Platz Land Punkte 1 Argentinien 1877,27 2 Spanien 1874,71 3 Frankreich 1870,70 4 England 1828,02 5 Portugal 1767,85 6 Brasilien 1766,86 7 Marokko 1755,10 8 Niederlande 1753,57 9 Belgien 1742,24 10 Deutschland 1735,77 11 Kroatien 1714,87 12 Italien 1704,73 13 Kolumbien 1698,35 14 Mexiko 1687,48 15 Senegal 1684,07 16 Uruguay 1673,07 17 USA 1671,23 18 Japan 1661,58 19 Schweiz 1650,06 20 Iran 1619,58

Deutschland wird in der neu veröffentlichten FIFA-Weltrangliste am 20. Juli 2026 dann weiter unten zu finden sein. Das steht bereits fest. Wie weit das DFB-Team abrutscht, hängt von den weiteren Ergebnissen der K.o.-Phase ab. Seine bisher schlechteste Platzierung hatten die Deutschen im März 2006 vor der Heim-WM mit Rang 22 (damals allerdings noch nach einem anderen System berechnet). Seither ist die deutsche Elf nie weiter als Platz 16 abgerutscht.