Toni Kroos sieht Spanien im WM-Finale gegen Argentinien klar im Vorteil. Der Weltmeister von 2014 traut der „Furia Roja“ bei einer frühen Führung sogar einen deutlichen Sieg zu.

Weltmeister Toni Kroos sieht Spanien im Finale der WM gegen Argentinien in der Favoritenrolle. „Wenn sie das im Finale wieder auf den Platz bringen, dann sind sie auch Favorit und werden das Spiel gewinnen“, sagte Kroos in seinem Podcast „Kroos & Kroos – die WM unter der Lupe“ vor dem WM-Finale am Sonntag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV).

Wenn eine Mannschaft wie Spanien „ein Spiel von vorn weg spielen kann mit Führung, dann willst du gegen die nicht spielen“, sagte Kroos.

Toni Kroos: „Wenn Spanien das 1:0 macht …“

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Die einen sehr emotional, mit Tränen in den Augen und Schaum vor dem Mund – die Argentinier. Und die Spanier in einer so perfektionistischen Sachlichkeit. Felix Kroos

Den größten Unterschied zwischen den beiden Finalisten sieht Kroos’ Bruder Felix in der Herangehensweise der beiden Mannschaften. „Die einen sehr emotional, mit Tränen in den Augen und Schaum vor dem Mund – die Argentinier. Und die Spanier in einer so perfektionistischen Sachlichkeit“, sagte der 35-Jährige.

Dennoch warnte Felix vor den Weltmeistern aus Südamerika: „Wenn sie ein bisschen Luft dranlassen, dann nimmt Argentinien jeden Spalt, der sich öffnet.“ Vor allem bei einer Führung der Südamerikaner könne das Endspiel kippen, pflichtete ihm Toni bei. „Dann haben wir ein Fußballspiel“ – und Spanien „eine Nuss zu knacken“, sagte er.

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Gehe Spanien hingegen in Führung, erwarte Toni einen klaren Ausgang: „Wenn Spanien das 1:0 macht, vergiss es. Dann kriegen die drei, vier Stück.“ Argentinien werde dann keine Lösungen mehr finden. (sid/ggg)