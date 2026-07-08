Lothar Matthäus sieht Jürgen Klopp als richtige Lösung für die Nationalmannschaft. Damit der Neustart gelingt, fordert der Rekord-Nationalspieler jedoch weitreichende Freiheiten für den künftigen Bundestrainer.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wünscht dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp viel Gestaltungsfreiheit in seiner mutmaßlich neuen Rolle. „Ich hoffe, dass sie ihm beim DFB alle Zeit und alle Befugnisse geben, die er für echte Verbesserungen braucht. Dazu gehört, dass er für jede Position die Leute mitbringen kann, die in seinem Sinne mitarbeiten“, schrieb Matthäus in einem Beitrag für die „Sport Bild“.

Namentlich nannte der 65-Jährige die 2014er-Weltmeister Per Mertesacker und Bastian Schweinsteiger, die er sich gut in Klopps Team vorstellen könne und die nötige Expertise hätten.

Klopp ist der erklärte Wunschkandidat der DFB-Spitze für den vakanten Posten. Nach dem WM-Aus des deutschen Teams im Sechzehntelfinale gegen Paraguay war Julian Nagelsmann infolge des großen öffentlichen Drucks als Bundestrainer zurückgetreten.

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Mehr Förderung für deutsche Talente

Matthäus forderte zudem, dass Talente in Deutschland besser gefördert werden müssten. Er verstehe zwar jeden Bundesliga-Klub, „der Schlüsselpositionen mit den bestmöglichen Spielern besetzt, um Erfolg zu haben. Aber diese Spieler kommen bei uns oftmals aus dem Ausland“, schrieb Matthäus.

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„Das führt dann dazu, dass wir – wie jetzt bei der WM – keine Führungsspieler haben mit Erfahrung auf höchstem Niveau. Spieler, die in kritischen Situationen den Überblick behalten und die Mannschaft lenken.“ (dpa/ggg)