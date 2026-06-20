Deutschland dreht im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste dank eines Doppelpacks von Deniz Undav einen Rückstand in einen 2:1-Sieg und steht damit in der K.o.-Runde der WM.

Mit viel Mühe und einem guten Händchen von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die deutsche Nationalmannschaft im zweiten WM-Gruppenspiel noch eine Niederlage verhindern können. Gegen die Elfenbeinküste tat sich das DFB-Team lange schwer, erzielte zwei irreguläre Treffer – drehte die Partie in letzter Sekunde dann aber doch noch und gewann mit 2:1 (0:1). Vor allem Joker Deniz Undav schoss sich in der Nachspielzeit mit einem Doppelpack zum Matchwinner des deutschen Teams, das mit zwei Siegen aus zwei Vorrundenspielen nun sicher in der K.o.-Runde der Weltmeisterschaft steht.

Zufrieden war Bundestrainer Nagelsmann überhaupt nicht mit der Leistung seiner Mannschaft. Immer wieder gestikulierte er wild an der Seitenlinie, wirkte emotional und aufgebracht, geriet zwischenzeitlich auch mal mit dem Vierten Offiziellen aneinander. So hatte er sich den Auftritt seiner Elf nicht vorgestellt – und entsprechend erleichtert jubelte er am Ende, als ein deutscher 2:1-Sieg auf der Anzeigetafel stand.

Deutschland trifft im WM-Spiel gleich zweimal irregulär

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Zunächst aber begann das DFB-Team so, wie es sich viele Fans erhofft hatten: mit viel Offensivlust. Die beste Chance vergab Kai Havertz per Kopf (10.), auf der Gegenseite blockte Nathaniel Brown einen Distanzversuch von Wilfried Singo (12.). Ein erster Jubel im kanadischen Toronto, in dem die Kulisse fest in deutscher Hand war, brandete dann in der 22. Minute auf: Aleksandar Pavlovic köpfte das vermeintliche 1:0 für die deutsche Elf – setzte dabei aber zu stark seinen Körper gegen den herauseilenden Torhüter Yahia Fofana ein. Schiedsrichter Juan Gabriel Benítez (Paraguay) entschied auf Offensivfoul.

Aleksandar Pavlovic köpft das vermeintliche 1:0 für Deutschland – begeht dabei aber ein Foulspiel am ivorischen Torhüter Yahia Fofana. WITTERS

Nicht zum ersten Mal bei dieser Weltmeisterschaft sorgte die obligatorische Trinkpause für einen Bruch im Spiel – und den nutzten die konterstarken Ivorer für sich. Eine schöne Einzelaktion von Leipzigs Shootingstar Yan Diomande gegen Joshua Kimmich vollendete Franck Kessié im zweiten Versuch zur Führung für den Außenseiter aus der Elfenbeinküste (30.). Es war der erste Schuss aufs Tor von DFB-Keeper Manuel Neuer, der mit seinem 21. WM-Einsatz zum alleinigen Rekordtorhüter aufgestiegen war.

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Schlotterbeck muss verletzt ausgewechselt werden

Fünf Minuten vor der Halbzeit lag der Ball ein zweites Mal im Netz der Afrikaner, dieses Mal hatte Havertz nach cleverer Ablage von Florian Wirtz getroffen. Erneut aber verweigerte Referee Benítez dem Treffer die Anerkennung, weil ihm ein Foul von Jamal Musiala an Odilon Kossounou vorangegangen war. Und erneut war es die richtige Entscheidung des unparteiischen Gespanns.

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Nico Schlotterbeck musste zur Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. WITTERS

Den nächsten Rückschlag erlitt die DFB-Elf dann in der Halbzeitpause. Nico Schlotterbeck, bereits nach einer Viertelstunde in einem Zweikampf mit Amad Diallo umgeknickt und lange behandelt, konnte nicht mehr weitermachen und musste durch Antonio Rüdiger ersetzt werden. „Er hat was am Innenband und muss morgen ins MRT“, sagte Nagelsmann nach Spielschluss im ZDF. „Das sieht leider nicht ganz so gut aus.“ Einen möglichen Ausfall von Schlotterbeck für den Rest der WM bezeichnete Ex-Nationalspieler Christoph Kramer in seiner Rolle als ZDF-Experte als „wirklich bitter“ für das deutsche Team.

WM-Joker Undav trifft kurz nach seiner Einwechslung

Auch nach Wiederbeginn lief es nicht weniger bitter für Deutschland. Schon kurz nach der Pause forderten die Fans im Stadion mit „Undav, Undav“-Rufen den Stuttgarter Stürmer, den Nagelsmann in der 60. Minute dann gemeinsam mit Jamie Leweling und Nadiem Amiri in die Partie brachte. Ein glückliches Händchen des Bundestrainers – denn das neue Kreativ-Trio stach sofort: Amiri bediente Undav mit einer Flanke von der rechten Seite, der Stuttgarter traf per Volley zum Ausgleich (68.).

Deniz Undav erzielte kurz nach seiner Einwechslung das 1:1 gegen die Elfenbeinküste. IMAGO/Marc Schueler

Doch die Elfenbeinküste hielt dem zunehmenden deutschen Druck stand und schaffte es, auch selbst per Konter gefährlich zu werden. Es ging hin und her, Raum (89.) und Amiri (90.+1) auf der einen sowie Fofana (88.) auf der anderen Seite hatten jetzt Chancen, die Partie zu entscheiden. Bis der zweite große Moment von Undav kam: Der Edel-Joker traf in der vierten Minute der Nachspielzeit erneut und sorgte – technisch anspruchsvoll aus der Drehung – mit seinem 2:1 für den lautstark bejubelten Last-Minute-Sieg für das DFB-Team.

Matchwinner Undav begeistert alle deutschen Experten

Entsprechend adelte ihn auch die Experten-Riege im Anschluss. „Das war Weltklasse. Das muss man so stehen lassen“, sagte 2014er-Weltmeister Per Mertesacker. Thomas Müller ergänzte bei Magenta TV: „Er hat außergewöhnliche Qualitäten. Das letzte Tor, das schießt nicht jeder.“ Und Jonathan Tah legte über Undav nach: „Deniz muss man wieder einmal hervorheben. Wenn er reinkommt, pusht er das Team. Das ist einfach überragend!“

Erst zum zweiten Mal seit 1974 hat die deutsche Nationalmannschaft damit einen Rückstand bei einer WM noch in einen Sieg gedreht – und steht mit sechs Punkten aus den ersten beiden Vorrundenspielen nun sicher in der K.o.-Runde dieser WM. In der letzten Partie am Donnerstag (22 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) gegen Ecuador entscheidet sich dann nur noch, auf welchem Platz das DFB-Team die Gruppenphase beenden wird.