Erling Haaland sorgt bei der WM nicht nur mit seinen Toren für Aufsehen: In Peru wurden Hunderte Neugeborene nach dem norwegischen Stürmer benannt. Damit reiht sich der 25-Jährige in eine prominente Liste von Fußballstars ein.

Peru hat die Qualifikation für die Fußball-WM deutlich verpasst, doch das XXL-Turnier in Nordamerika wird in dem Andenstaat ganz genau verfolgt – besonders die Leistungen der norwegischen Sturm-Urgewalt Erling Haaland (bislang sieben Tore) wurden registriert. Das lässt sich nun ablesen. Wie die peruanische Meldebehörde mitteilte, verzeichnete sie einen Haaland-Hype bei den Namen Neugeborener.

Demnach tragen 468 Kinder in Peru den Nachnamen des 25 Jahre alten Torjägers nun als Vornamen, weitere 91 Säuglinge wurden komplett Erling Haaland genannt. „Fußballstars dienen den Peruanern als Inspiration, ihre Kinder mit diesen Namen registrieren zu lassen“, sagte Behördensprecher Ivan Torres bei Panamericana Television. „Haaland ist auch Peruaner“, scherzte er.

Das Fußballfieber hat frischgebackene Eltern in Peru schon in der Vergangenheit inspiriert: 3402 im Land geborene Menschen tragen den Namen Messi – 292 davon führen den vollständigen Namen des argentinischen Weltstars Lionel Messi. Der Portugiese Cristiano Ronaldo hat 1185 peruanische Namensvettern, während 1241 Personen nach dem spanischen Ausnahmetalent Lamine Yamal benannt sind. Ganze 33.809 Personen tragen den Namen des Brasilianers Neymar. (sid/mp)