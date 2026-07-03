Wegen England-Spiel: Premierminister gibt den Party-Befehl, aber widerspricht Tuchel

England fiebert dem WM-Achtelfinale gegen Mexiko entgegen. Die späte Anstoßzeit erschwert das Schauen des Spiels. Premierminister Keir Starmer kommt den Fans zumindest in einer Hinsicht entgegen.

Anlässlich des WM-Achtelfinals zwischen England und Co-Gastgeber Mexiko (Montag/1.00 Uhr MESZ) bleiben auf der britischen Insel Pubs bis 5.00 Uhr morgens geöffnet. Wie das Büro des britischen Premierministers Keir Starmer am Donnerstag mitteilte, gibt es am Spieltag eine Ausnahmeregelung, die die Ausschankzeiten verlängert.

„Der Fußball könnte nach Hause kommen, aber wir sorgen dafür, dass die Fans es nicht müssen“, sagte der Premierminister: „Dass Pubs bis zum Schlusspfiff geöffnet bleiben, ist eine gute Nachricht für die Anhänger und eine gute Nachricht für die Pubs und Veranstaltungsorte, die unsere Gemeinschaften zusammenbringen.“

Politik kontert Tuchel-Ansage für Schüler

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England hatte sich am Mittwoch mit einem 2:1-Erfolg und zwei Toren von Kapitän Harry Kane gegen die Demokratische Republik Kongo den Achtelfinaleinzug gesichert. Das Aufeinandertreffen mit Mexiko findet im Aztekenstadion statt.

Trainer Thomas Tuchel hatte nach dem Sechzehntelfinale bereits für eine weitere Ausnahmeregelung plädiert. „Schreibt eine Entschuldigung für die Schule und lasst sie Fußball schauen“, sagte der 52-Jährige. Auch zu dieser Angelegenheit äußerte sich das Büro des Premierministers: „Kinder sollten am Montag in der Schule sein“. Weiter hieß es: Auch „der Premierminister hat am Montag wie üblich einen vollen Terminkalender, daher steht er vor dem gleichen Dilemma wie alle anderen, ob er wach bleibt.“ (sid)