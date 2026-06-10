Zur Fußball-WM erscheinen nicht nur die offiziellen Songs der großen Stars. Auf den Streamingplattformen werden Fans derzeit mit tausenden Turnier-Hymnen konfrontiert, gesungen von KI.

„Dai Dai“ heißt der offizielle Song zur Fußball-WM von Shakira. In Deutschland werden „Heute Nacht“ von Helene Fischer sowie „Kurz für immer“ von Wincent Weiss zu den musikalischen WM-Begleiter. Neben den Songs bekannter Künstler tauchen drei Tage vor Beginn des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada zunehmend mehr WM-Tracks auf Musikplattformen auf.

Wie der Streamingdienst Deezer am Montag bekanntgab, sind über 70 Prozent davon KI-generiert. Deezer verzeichnet im Vorfeld der WM mehr als 270 Songs mit dem Titel "World Cup 2026", mehr als zwei Drittel davon wurden als KI-generiert erkannt.

Künstliche WM-Hymnen werden zum Internet-Phänomen

Anzeige

Schon seit Jahresbeginn sind inoffizielle WM-Hymnen ein zunehmend verbreitetes Phänomen im Netz. Ein bekanntes Beispiel ist die viral gegangene französische Hymne „Imbattables“ des KI-Musikers Crystalo, die auf sozialen Netzwerken und Streamingplattformen Millionen von Aufrufen erzielt hat.

„Es war noch nie so einfach, Musik zu erstellen und auf Streamingplattformen hochzuladen. Daher überrascht es nicht, dass ein globales Sportereignis wie die Weltmeisterschaft viele dazu verleitet“, sagte Aurélien Hérault, Chief Innovation Officer bei Deezer.

Anzeige

Er betonte aber: „Da KI-generierte Musik auf Deezer gekennzeichnet und aus algorithmischen Empfehlungen ausgeschlossen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche Songs nennenswerte Streams erzielen, äußerst gering“.(sid/ggg)