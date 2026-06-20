Marokkos WM-Star Ismael Saibari trifft erneut und rückt damit immer stärker in den Fokus europäischer Topklubs. Nach dem Spiel gegen Schottland bleibt er bei Transferfragen jedoch bewusst zurückhaltend.

Ismael Saibari durfte bereits zweimal bei dieser WM nach erzieltem Tor jubeln. IMAGO / ABACAPRESS

Ismael Saibari hat seine starke Form bei der Fußball-WM mit einem weiteren Tor bestätigt und Marokko damit zu einem 1:0-Erfolg gegen Schottland geführt. Bereits beim 1:1 gegen Brasilien hatte der Offensivspieler getroffen und sich damit früh in den Mittelpunkt gespielt.

Nach der Partie in Boston sprach der 25-Jährige über seine persönliche Entwicklung und die besondere Bedeutung des Turniers. „Es ist die beste Zeit meiner Karriere, weil ich davon geträumt habe, mit meinem Land bei einer WM zu spielen. Jetzt habe ich zwei Tore geschossen und bin einfach glücklich“, sagte Saibari.

Saibari vermeidet Aussage zum Bayern-Wechsel

Anzeige

Trotz wachsender Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München wollte sich der Angreifer nicht zu seiner sportlichen Zukunft äußern. Auf entsprechende Fragen reagierte er ausweichend und konzentrierte sich ausschließlich auf das sportliche Geschehen bei der Weltmeisterschaft.

„Danke“, sagte er knapp und beendete das Thema damit.

Anzeige

Damit unterstrich der Offensivspieler seinen Fokus auf das Turnier, in dem Marokko an die starken Leistungen der vergangenen Jahre anknüpfen will. Nach dem historischen Halbfinaleinzug bei der letzten WM gelten die Nordafrikaner erneut als ambitioniert.

Bayern-Interesse und internationale Aufmerksamkeit

Anzeige

Medienberichten zufolge steht Saibari bereits seit längerer Zeit auf dem Zettel des FC Bayern München. Demnach soll der deutsche Rekordmeister den Spieler intensiv beobachten und bereits Gespräche geführt haben. Auch ein Medizincheck soll im Raum gestanden haben.

Parallel dazu wächst das internationale Interesse an dem Offensivspieler. Neben Bayern sollen weitere Topklubs seine Entwicklung genau verfolgen.

Lob von Jürgen Klopp

Auch Jürgen Klopp äußerte sich im Rahmen der WM positiv über den Marokkaner. Der frühere Liverpool-Trainer hob insbesondere dessen Selbstvertrauen und aktuelle Form hervor.

Saibari selbst betonte jedoch erneut, dass er sich voll auf die Nationalmannschaft konzentriere. „Wir haben Ziele und wollen so weit wie möglich kommen“, sagte er.

Damit bleibt der WM-Auftritt für den Offensivspieler nicht nur sportlich erfolgreich, sondern auch ein Schaufenster für seine weitere Karriereentwicklung. (dpa/ggg)