Das Ritual mit Talkum steht in Ghana für Glück und begleitete den 1:0-Sieg gegen Panama.

Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften half auch das weiße Puder nicht: Ghana flog in der Vorrunde raus. IMAGO/Indrawan Kumala

Ganz Ghana jubelte über den WM-Auftaktsieg gegen Panama – doch ein Fan fiel beim 1:0 besonders auf. Bei der Fernsehübertragung war gut zu erkennen, wie ein Anhänger der Afrikaner auf der Tribüne ein weißes Pulver von der Handfläche pustete. Eine ziemlich ungewöhnliche Szene im Fußballstadion. Doch was hat es damit auf sich?

Im westafrikanischen Ghana wird unter anderem bei traditionellen Riten Talkum-Puder über einen neu eingesetzten Häuptling oder einen Sieger bei einem wichtigen Ereignis gestreut. Es steht für Glück oder einen Triumph. Das schien bei der Begegnung in Toronto Glück zu bringen. Caleb Yirenkyi sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für einen perfekten Abend.

Schwere Aufgaben warten bei der WM auf Ghana

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Die Fans der „Black Stars“ jubelten derweil auch am Morgen danach noch. „Vielleicht haben wir nicht besonders gut gespielt, aber wichtig ist, dass wir drei Punkte haben“, sagte ein Fan in der Hauptstadt Accra, wo viele Fußballbegeisterte trotz später Stunde das Spiel verfolgt hatten. Bereits am Mittwoch waren viele Ghanaer mit Team-Shirts zur Arbeit erschienen, auch im Parlament waren die Jerseys der Black Stars vertreten.

Angesichts der schweren verbleibenden Gruppengegner England und Kroatien haben die drei Punkte besonderes Gewicht. Die Unterstützung der Fans soll hinzukommen, so ein „Black Star“-Fan.

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„Fußball ist unsere Leidenschaft. Wir müssen sie (die Mannschaft; d. Red) unterstützen, damit sie ihr Spiel verbessert. Wir haben zwei schwere Spiele vor uns und die Jungs brauchen unsere Unterstützung“, betonte er. (sid/sil)