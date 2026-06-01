Warum fast alle DFB-Stars in pinken Schuhen gespielt haben

Mit ihren pinken Schuhen sorgten die DFB-Stars Deniz Undav, Lennart Karl und ihre Kollegen für einen bunten Hingucker bei der 4:0-Einstimmung auf die WM gegen Finnland. Auch Julian Nagelsmann waren die flamingo-farbenen Schlappen auf dem Mainzer Rasen aufgefallen. Und die besondere modische Note der Nationalspieler gefiel dem Bundestrainer.

„Ich fand es ganz cool. Ich mag pink sowieso, schöne Farbe, freundlich aber auch die nötige Aggressivität“, sagte Nagelsmann. Außer Torwart Oliver Baumann, der in silbernen Schuhen spielte, waren praktisch alle DFB-Stars mit der neuen Farbgebung an den Füßen unterwegs. Eine konzertierte Aktion? Ein Zufall?

Nagelsmann gefallen die pinken Schuhe der DFB-Stars

Keines von beiden klärte DFB-Jungstar Karl auf. Die Ausrüster hätten einfach ähnlich Farbmodelle auf den Markt gebracht. Es sei eine „top WM-Farbe“, meinte der Teenager, der kürzlich mit seinen pinken Klamotten in München für Aufsehen gesorgt hatte.

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Nagelsmann hat gegen eine Fortsetzung des Farbtrends auch bei der WM in Amerika keine Einwände. „Es hat ein stimmiges Bild abgegeben und hat zu dem hell und dunkelblau gepasst“, sagte Nagelsmann in Anspielung auf die neuen DFB-Farben des Auswärtstrikots. (dpa/sil)