Die deutsche Nationalmannschaft ist bereit für ihr zweites Gruppenspiel. Gegen die Elfenbeinküste will das Team von Julian Nagelsmann den nächsten Sieg holen. Hier gibt es den MOPO-Liveticker zum Nachlesen.

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Nach dem fulminanten 7:1-Sieg zum WM-Auftakt gegen Curaçao wartet die nächste Aufgabe auf die DFB-Elf. Gegen die Elfbeinbeinküste wartet auf die deutsche Auswahl ein anderes Fußballer-Kaliber. Die Westafrikaner haben durchaus gute Kicker in ihren Reihen und sind ihrerseits mit einem 1:0 gegen Ecuador in die WM gestartet. Anpfiff ist um 22 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker