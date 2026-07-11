Jayden Adams, Nationalspieler von Südafrika, ist völlig unerwartet im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Noch vor nicht einmal zwei Wochen spielte er bei der WM.

Schreckliche Nachrichten aus Südafrika. Nationalspieler Jayden Adams, der noch letzte Woche bei der WM gespielt hatte, ist im Alter von nur 25 Jahren plötzlich verstorben. Das berichten mittlerweile zahlreiche Medien weltweit. Die Umstände des Todes sind derzeit noch völlig unklar.

Das bekannte südafrikanische Fußballportal „Soccer Laduma“ beruft sich etwa auf persönliche Quellen und habe sich den Tod von Adams aus dessen Umfeld bestätigen lassen. „Im Moment ist alles ist noch ganz frisch. Dieser Tod hat alle zutiefst erschüttert – gerade erst von der Weltmeisterschaft zurückgekehrt und dann eine solche Nachricht …“, zitiert das Portal Brendine Johnson, eine Vertraute von Adams.

WM-Profi Jayden Adams unerwartet gestorben

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Weiter wird Johnson wie folgt zitiert: „Ich habe mich am Donnerstag noch ausführlich mit ihm unterhalten. Er war sehr positiv gestimmt, was seine Rückkehr anging. Er freute sich darauf, nach der WM wieder loszulegen – als CAF-Champion, im Wissen um das, was vor ihm lag. Er war bereit. Niemand hat damit gerechnet.“

Im Verein spielte Jayden Adams (r.) bei Mamelodi Sundowns in der ersten Liga Südafrikas. IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Mamelodi Sundowns, der südafrikanische Verein, bei dem Adams unter Vertrag stand, hat den Tod hingegen weder bestätigt noch dementiert. Gegenüber „Soccer Laduma“ habe der Klub darum gebeten, „die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit zu wahren“. Auch der Verband von Südafrika (SAFA) äußerte sich bislang nicht dazu.

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Dafür bestätigte die Spielervereinigung „South African Football Players Union“ bei X (ehemals Twitter) den Tod von Adams. „Der Tod hat auf grausame Weise einen von uns gestohlen“, heißt es dort in einem offiziellen Communiqué. Die Vereinigung ehrt Adams als „einen bemerkenswerten Fußballer mit „Bescheidenheit, außergewöhnlichem Talent und Stolz, mit dem er Südafrika repräsentierte“. Weiter heißt es: „Der Tod wird nie das Vermächtnis nehmen, das Jayden Adams hinterlassen hat.“

Großmutter von Adams starb während der WM

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Die britische Tageszeitung „Mirror“ berichtet ebenfalls über den Tod des südafrikanischen Profis. Demzufolge sei bereits die Großmutter von Adams während der WM-Vorrunde gestorben, nur einen Tag vor dem Gruppenspiel gegen Tschechien. Die SAFA hatte den Tod der 72-jährigen Marianna Adams damals bestätigt.

Adams selbst wurde nun gerade mal 25 Jahre alt. Der Mittelfeldspieler absolvierte neun Länderspiele für Südafrika, darunter drei bei der laufenden WM 2026. In allen drei Gruppenspielen gegen Mexiko (0:2), Tschechien (1:1) und Südkorea (1:0) kam er für „Bafana Bafana“ zum Einsatz, beim Sechzehntelfinal-Aus gegen Kanada (0:1) saß er auf der Bank. Er hinterlässt eine Partnerin und eine fünfjährige Tochter.