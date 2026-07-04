Mit einer umstrittenen Äußerung vor dem WM-Achtelfinale gegen Frankreich sorgt Paraguays früherer Nationaltorhüter José Luis Chilavert für Kritik. Seine Worte werden von vielen als rassistisch bewertet.

José Luis Chilavert hat mit einer rassistischen Aussage über die französische Nationalmannschaft für einen Skandal gesorgt. picture alliance / NurPhoto | Juan Manuel Baez

Mit einer umstrittenen Aussage über Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat Paraguays früherer Nationaltorhüter José Luis Chilavert vor dem WM-Achtelfinale für Aufsehen gesorgt. „Christophe, du hast recht, bei der WM 1998 haben wir gegen Frankreich gespielt und jetzt trifft Paraguay auf eine afrikanische Mannschaft“, schrieb der 60-Jährige auf dem Portal X.

Der Auslöser, auf den Chilavert reagierte, war eine Bemerkung des ehemaligen französischen Nationalspielers Christophe Dugarry, der in einer Radiosendung des Senders RMC gesagt hatte, Paraguay werde eine „vernichtende Niederlage“ kassieren.

Chilavert sorgt nicht zum ersten Mal mit seinen Aussagen für Kritik

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Ob sich Chilavert bei seiner Antwort darauf bezog, dass im Team der Équipe Tricolore viele Schwarze spielen, ist unklar. Französische Zeitungen wie „L'Équipe“ und „Le Parisien“ sowie zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien werteten die Äußerung als rassistisch.

Chilavert stand 1998 im Tor, als Paraguay im WM-Achtelfinale durch ein „Golden Goal“ in der Verlängerung gegen die Équipe Tricolore verlor. An diesem Samstagabend (23 Uhr/MagentaTV) treffen beide Teams in Philadelphia erneut aufeinander.

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Es ist nicht das erste Mal, dass der frühere Nationalkeeper mit umstrittenen Aussagen Kritik auf sich zieht. Zuletzt behauptete er in einer Sendung von Radio Rivadavia, Fußball sei ein Spielfeld, das ausschließlich Männern vorbehalten sei. Zudem sorgte er mit homophoben und transfeindlichen Aussagen für Empörung. (dpa/ggg)